Сборная Украины в Лондоне продолжает подготовку к матчу квалификации Евро-2024 против Англии (26 марта).

23 марта в 19:00 сине-желтая команда проведет спарринг против английского клуба «Брентфорд» на базе клуба.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч будет закрыт для болельщиков и медиа, но его результат и видеофрагменты будут доступны.

Брентфорд – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вся подробная информация о матче будет публиковаться онлайн на сайте Sport.ua.