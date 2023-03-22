Товарищеские матчи
Чемпионат Европы22 марта 2023, 22:43 | Обновлено 22 марта 2023, 22:53
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Брентфорд – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
23 марта в 19:00 сине-желтые проведут спарринг против английского клуба
22 марта 2023, 22:43 | Обновлено 22 марта 2023, 22:53
446
0
Сборная Украины в Лондоне продолжает подготовку к матчу квалификации Евро-2024 против Англии (26 марта).
23 марта в 19:00 сине-желтая команда проведет спарринг против английского клуба «Брентфорд» на базе клуба.
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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Матч будет закрыт для болельщиков и медиа, но его результат и видеофрагменты будут доступны.
Брентфорд – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вся подробная информация о матче будет публиковаться онлайн на сайте Sport.ua.
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