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22 марта 2023, 22:43 | Обновлено 22 марта 2023, 22:53
446
0

Брентфорд – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 марта в 19:00 сине-желтые проведут спарринг против английского клуба

22 марта 2023, 22:43 | Обновлено 22 марта 2023, 22:53
446
0
Брентфорд – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Сборная Украины в Лондоне продолжает подготовку к матчу квалификации Евро-2024 против Англии (26 марта).

23 марта в 19:00 сине-желтая команда проведет спарринг против английского клуба «Брентфорд» на базе клуба.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч будет закрыт для болельщиков и медиа, но его результат и видеофрагменты будут доступны.

Брентфорд – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вся подробная информация о матче будет публиковаться онлайн на сайте Sport.ua.

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу Брентфорд смотреть онлайн Англия - Украина
Источник Sport.ua
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