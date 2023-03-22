Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Чемпионат Европы
22 марта 2023, 16:45 | Обновлено 22 марта 2023, 16:59
793
1

Брентфорд – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Финальная тренировка «сине-желтых» перед поединком против сборной Англии

22 марта 2023, 16:45 | Обновлено 22 марта 2023, 16:59
793
1
Брентфорд – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
УАФ/Автор - Павел Кубанов

В четверг, 23 марта, в Лондоне состоится товарищеский матч, в котором английский «Брентфорд» на своей клубной базе примет национальную сборную Украины. Спарринг пройдет без представителей СМИ и болельщиков, а также не будет транслироваться в видеоформате.

Брентфорд

Клуб из одноименного города на западе Большого Лондона был основан в далеком 1889 году. «Пчелы» проводят в английской Премьер-лиге лишь второй сезон, по итогам прошлого им удалось занять 13 место. В нынешнем сезоне «Брентфорд» неожиданно ведет борьбу за зону еврокубков. После 27 сыгранных матчей в активе команды датского наставника Томаса Франка 42 очка и восьмая строчка в турнирной таблице.

Поскольку матч будет носить тренировочных характер, «Брентфорд», вероятно, выставит далеко не сильнейший состав, дав возможность показать себя перспективным молодым игрокам. Среди них Ромео Бекхэм, который является сыном легенды английского футбола Дэвида Бекхэма. 20-летний полузащитник выступает за резервную команду «Брентфорда». Также в дубле английского клуба играет 19-летний хавбек молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк.

Украина

После неудачного отбора на чемпионат мира 2022 Украинская ассоциация футбола не стала продлевать контракт с уже бывшим главным тренером Александром Петраковым. Временно исполняет обязанности наставника главной команды страны Руслан Ротань, который также тренирует «Александрию» и молодежную сборную Украины.

Поединок против «Брентфорда» будет для «сине-желтых» финальной тренировкой перед поединком против сборной Англии, который состоится 26 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В стартовом поединке отбора к Евро-2024 Руслан Ротань рассчитывает на 25 футболистов. Не поможет украинцам центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный, который не успел восстановиться после травмы.

Странная история получилась с правым защитником донецкого «Шахтера» Юхимом Коноплей. На прошлом неделе он был отзаявлен из списка Ротаня в связи с повреждением, однако в воскресенье Ефим сыграл за свой клуб в матче чемпионата УПЛ. Дебютировать на правом фланге обороны за национальную команду может Денис Мирошниченко из «Александрии».

Скорее всего, Руслан Ротань попытается максимально поэкспериментировать с составом, наиграть новые связки. Особеннно это будет актуально на позиции форварда, поскольку Роман Яремчук последние полгода не радует результативностью, а у Артема Довбика небольшое повреждение. Нападающего может сыграть Михаил Мудрик, который недавно имел опыт игры на острие атаки в «Челси».

Прогноз

Итоговый счет встречи не будет иметь значения абсолютно никакого значения. Букмекерские конторы не принимают ставок на данный спарринг, однако мы верим, что подопечные Ротаня подойдут к матчу с Англией в хорошем расположении духа, одолев крепкий середняк из сильнейшего чемпионата планеты.

Ориентировочные составы

«Брентфорд»: Райя – Хикки, Пиннок, Ми, Генри, Дженсен, Норгаард, Оньека, Мбеумо, Тони, Висса.

Украина: Трубин – Мирошниченко, Попов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Буяльский, Цыганков, Ярмоленко, Мудрик.

23 марта, четверг

«Брентфорд» – Украина
Брентфорд. Клубная база «Брентфорда». 19:00
ТВ-трансляции не будет. Игра в «закрытом формате»
Прогноз Sport.ua — 1:2
По теме:
Результат после матча. УАФ подтвердила: игру Украина – Брентфорд не покажут
Ротань оценил игру Мудрика и Зинченко в АПЛ
Руслан Ротань рассказал, почему Конопля не смог приехать в сборную Украины
товарищеские матчи сборная Украины по футболу Брентфорд Брентфорд - Украина прогнозы Денис Шаховец
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Усик отказался от боя с Фьюри
Бокс | 22 марта 2023, 09:17 21
Источник: Усик отказался от боя с Фьюри
Источник: Усик отказался от боя с Фьюри

Украинец проведет обязательную защиту титулов

В закрытом режиме. Украина и Брентфорд сыграют без болельщиков и СМИ
Футбол | 22 марта 2023, 15:47 3
В закрытом режиме. Украина и Брентфорд сыграют без болельщиков и СМИ
В закрытом режиме. Украина и Брентфорд сыграют без болельщиков и СМИ

Судя по всему, матч мы не увидим

ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
Футбол | 22.03.2023, 11:22
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
Забарный покинул расположение сборной Украины, Ярмоленко под вопросом
Футбол | 21.03.2023, 19:21
Забарный покинул расположение сборной Украины, Ярмоленко под вопросом
Забарный покинул расположение сборной Украины, Ярмоленко под вопросом
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
Футбол | 22.03.2023, 11:55
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Забьют Иван и Буяльский (это я так думаю) - 1:1.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
21.03.2023, 20:34 16
Футбол
Промоутер Усика: «Finita la comedia»
Промоутер Усика: «Finita la comedia»
22.03.2023, 15:52 2
Бокс
Кто поможет Усику подготовиться к Фьюри? Назван спарринг-партнер украинца
Кто поможет Усику подготовиться к Фьюри? Назван спарринг-партнер украинца
21.03.2023, 23:12 1
Бокс
Женская Лига чемпионов. Бавария обыграла Арсенал, Барселона победила Рому
Женская Лига чемпионов. Бавария обыграла Арсенал, Барселона победила Рому
22.03.2023, 00:17 2
Футбол
Не только Рэшфорд. У Англии три потери из заявки на игру с Украиной
Не только Рэшфорд. У Англии три потери из заявки на игру с Украиной
20.03.2023, 17:39 11
Футбол
Хотят насолить Джошуа? Инсайдер анонсировал объявление боя Усик – Фьюри
Хотят насолить Джошуа? Инсайдер анонсировал объявление боя Усик – Фьюри
21.03.2023, 10:15 1
Бокс
Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
21.03.2023, 09:54 20
Футбол
ВИДЕО. Британский боксер показал подготовку Фьюри к бою с Усиком
ВИДЕО. Британский боксер показал подготовку Фьюри к бою с Усиком
20.03.2023, 21:11 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности