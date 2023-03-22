Брентфорд – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

В четверг, 23 марта, в Лондоне состоится товарищеский матч, в котором английский «Брентфорд» на своей клубной базе примет национальную сборную Украины. Спарринг пройдет без представителей СМИ и болельщиков, а также не будет транслироваться в видеоформате.

Брентфорд

Клуб из одноименного города на западе Большого Лондона был основан в далеком 1889 году. «Пчелы» проводят в английской Премьер-лиге лишь второй сезон, по итогам прошлого им удалось занять 13 место. В нынешнем сезоне «Брентфорд» неожиданно ведет борьбу за зону еврокубков. После 27 сыгранных матчей в активе команды датского наставника Томаса Франка 42 очка и восьмая строчка в турнирной таблице.

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Поскольку матч будет носить тренировочных характер, «Брентфорд», вероятно, выставит далеко не сильнейший состав, дав возможность показать себя перспективным молодым игрокам. Среди них Ромео Бекхэм, который является сыном легенды английского футбола Дэвида Бекхэма. 20-летний полузащитник выступает за резервную команду «Брентфорда». Также в дубле английского клуба играет 19-летний хавбек молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк.

Украина

После неудачного отбора на чемпионат мира 2022 Украинская ассоциация футбола не стала продлевать контракт с уже бывшим главным тренером Александром Петраковым. Временно исполняет обязанности наставника главной команды страны Руслан Ротань, который также тренирует «Александрию» и молодежную сборную Украины.

Поединок против «Брентфорда» будет для «сине-желтых» финальной тренировкой перед поединком против сборной Англии, который состоится 26 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В стартовом поединке отбора к Евро-2024 Руслан Ротань рассчитывает на 25 футболистов. Не поможет украинцам центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный, который не успел восстановиться после травмы.

Странная история получилась с правым защитником донецкого «Шахтера» Юхимом Коноплей. На прошлом неделе он был отзаявлен из списка Ротаня в связи с повреждением, однако в воскресенье Ефим сыграл за свой клуб в матче чемпионата УПЛ. Дебютировать на правом фланге обороны за национальную команду может Денис Мирошниченко из «Александрии».

Скорее всего, Руслан Ротань попытается максимально поэкспериментировать с составом, наиграть новые связки. Особеннно это будет актуально на позиции форварда, поскольку Роман Яремчук последние полгода не радует результативностью, а у Артема Довбика небольшое повреждение. Нападающего может сыграть Михаил Мудрик, который недавно имел опыт игры на острие атаки в «Челси».

Прогноз

Итоговый счет встречи не будет иметь значения абсолютно никакого значения. Букмекерские конторы не принимают ставок на данный спарринг, однако мы верим, что подопечные Ротаня подойдут к матчу с Англией в хорошем расположении духа, одолев крепкий середняк из сильнейшего чемпионата планеты.

Ориентировочные составы

«Брентфорд»: Райя – Хикки, Пиннок, Ми, Генри, Дженсен, Норгаард, Оньека, Мбеумо, Тони, Висса.

Украина: Трубин – Мирошниченко, Попов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Буяльский, Цыганков, Ярмоленко, Мудрик.

23 марта, четверг