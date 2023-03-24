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Брентфорд
23.03.2023 19:00 – FT 0 : 2
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
24 марта 2023, 08:33 |
893
0

Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

24 марта 2023, 08:33 |
893
0
Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
УАФ

23 марта национальная сборная Украины провела спарринг с английским «Брентфордом B», на тренировочной базе которого команда Руслана Ротаня готовится к матчу отбора Евро-2024 со сборной Англии.

По инициативе хозяев матч прошел не на их клубном стадионе, а относительно рядом, как по меркам Лондона, – на арене ФК «Уимблдон».

С согласия обеих сторон было принято решение сделать матч закрытым для СМИ и не организовывать трансляцию. На трибуны были допущены только представители официальных делегаций соперников и семьи украинских футболистов, проживающих за границей.

Контрольный матч

«Брентфорд В» – Украина – 0:2
Голы: Сваток (22), Судаков (65).

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (УКРАИНА).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Сваток (УКРАИНА).
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Источник Sport.ua
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