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Брентфорд
23.03.2023 19:00 – FT 0 : 2
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23 марта 2023, 20:55 | Обновлено 23 марта 2023, 21:57
18332
15

Украина выиграла спарринг у Брентфорда за три дня до битвы на Уэмбли

Матч сине-желтых против английского клуба проходил за закрытыми дверями

23 марта 2023, 20:55 | Обновлено 23 марта 2023, 21:57
18332
15
Украина выиграла спарринг у Брентфорда за три дня до битвы на Уэмбли
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Сборная Украины выиграла товарищеский матч у английского клуба «Брентфорд» со счетом 2:0.

Английская команда выступила резервный состав, с несколькими игроками первой команды (Понтус Янссон, Джош Дасилва).

В первом тайме для Украины забил защитник «Днепра-1» Александр Сваток. Еще один гол побывал в воротах хозяев во второй половине игры усилия Георгия Судакова, хавбека «Шахтера».

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Украинцы продолжают подготовку в Лондоне к матчу квалификации Евро-2024 против Англии (26 марта).

Спарринг сине-желтых против английского клуба «Брентфорд» проходил за закрытыми дверями, без видеотрансляции. За этот клуб выступает молодой украинец Егор Ярмолюк, воспитанник «Днепра-1». Однако он пока залечивает травму и еще не дебютировал за основную команду «Брентфорда».

Это была первая игра Руслана Ротаня на должности главного тренера национальной сборной Украины.

Пресс-служба УАФ рассказала о ходе поединка:

Для Руслана Ротаня этот спарринг был единственной возможностью проверить игроков не в игровых сериях во время тренировок, а в относительно приближенных к официальному матчу условиях. К тому же погода была сугубо английская – такая, как прогнозируется в воскресенье на Уэмбли – высокая влажность и мелкий дождь, который время от времени усиливался.

В протокол матча тренеры включили всех находящихся на сборе игроков, кроме Трубина, а также Ярмоленко, который восстанавливается после травмы, немного простудившегося Сидорчука и Зинченко, которому просто дали отдохнуть. Со стартового свистка сборная Украины захватила инициативу и настойчиво пыталась воплотить в жизнь установки, которые успевшие получить во время немногочисленных тренировок и теоретических занятий под руководством нового наставника.

Зрелищной игру в исполнении обеих команд до перерыва назвать сложно. Но инициатива была на стороне украинцев. И как результат – забитый после розыгрыша угловой мяч. Малиновский с правого фланга подал, а Сваток оказался самым ловким в штрафной и головой поразил ворота. Забить еще подопечные Руслана Ротаня могли под занавес первого тайма. Но сначала мяч после неудачного выноса игроков «Брентфорда» попал в штангу, а затем Довбик вместе с партнерами не смог разобраться с мячом, когда, казалось, тот уже должен был залететь в ворота с близкого расстояния.

Во втором тайме из стартового состава остался только Буяльский. Но рисунок игры сборной Украины не изменился. Инициатива также осталась по команде Руслана Ротаня. У украинцев было несколько возможностей увеличить счет, но воспользовались они только одной. На 65-й минуте Судаков пробил из-за пределов штрафной, и голкипер соперников был бессилен. 0:2. Однако после этого он спасал свою команду после ударов Коноплянки, Довбика и Цыганкова. А под занавес матча Буяльский просто чудом метров c десяти не попал в ворота, пробив над поперечиной.

Товарищеский матч

23 марта, Англия

Брентфорд – Украина – 0:2 (0:1)

Голы: Сваток, 22, Судаков, 65.

Брентфорд (стартовый состав): Винтерботтом, Уилсон, Адедокун, Магазин, Олакигбе, Тревитт, Гилберт, Дасилва, Лисби, Янссон, Сила.

Тренер: Нил Макфарлейн.

Украина (1-й тайм): Лунин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Буяльский, Мудрик, Яремчук.

Украина (2-й тайм): Шевченко, Мирошниченко, Попов, Сарапий, Соболь, Цыганков, Пихаленок, Судаков, Буяльский, Коноплянка, Довбик.

Тренер: Руслан Ротань.

Арбитр: Грэм Скотт (Англия).

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу Брентфорд Англия - Украина Александр Сваток Руслан Ротань Георгий Судаков Понтус Янссон Джош Дасилва отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Lesovij7
Да брентфорт б , но победа есть
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+4
MYV
Суто тренувальний матч. В, С,..W - байдуже, який склад Брентфорду. Справжніх "патріотів" ласкаво прошу притримати свої писки задля виливу "корисної" інформації на потім, коли, власне, відбудеться головний матч
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+3
fifa2020
Чому мінусуєте? Нас намахали! Це ніякий не Бренфорд і даже не другий склад, а Бренфорд Б! Зайдіть в статтю "Брентфорд – Україна. Дивитися онлайн. LIVE трансляція" і подивіться на лист предматчевого складу від англічан, там пише Брентфорд Б.
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+3
Иван Качура
Чекаємо на матч з Англією, вболіваємо за Україну) 
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+1
Springfield
Всем - по пудингу!
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0
Тарік1994
Добре, що Циганков відновився. Ще судячи з прочитанного можливо одразу у склад і Малиновського і Судакова? У Руслана великий досвід грати дуже високо ще з Аталанти, буде така собі прихована 9
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0
Віталій Ткачук
Наша недолуга уаф заздалегідь це організувала, але хотіли подати вболівальникам як матч з Брентфордом). "За закритими дверима" і все таке. Ми ж не в совку живемо, люди можуть знайти інформацію.
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0
Burevestnik
щодо коменту Fifa2020 
на одному із українських сайті до початку гри була така інформація: 
- матч Бренфорд - Україна  скасовано,
- матч Бренфорд 2 - Україна  19:00 (по місцевому часу)
==
ДИВУЄ, ЩО ЦЕЙ САЙТ ПРО ЦЕ  НІ-ГУ-ГУ...  
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0
Zub
судячи із того, що я прочитав, то буяльського бачити в основі не хочеться. А ще написано, що довбик грав у першому таймі і у другому, але також написано, що на другий тайм з стартового складу вийшов тільки буяльський, отже, хтось бреше. 
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-1
Burevestnik
оце така якість сайту...
тільки і знають про рахунок.
хто другий забив, які були заміни - від сайту  ні-гу-гу...
А різні чутки від "жовтої преси" знають і тут виставляють 
 
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-2
Sher15
Англия выиграет 4 0 .никакой битвы не будет 
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-3
fifa2020
В Бренфорда Б, а не в бренфорда)))))))) Ціна всього складу по transfermarkt: FC Brentford B = мінус 1.55 млн евро, ахахахахаха...
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-9
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