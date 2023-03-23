Украина выиграла спарринг у Брентфорда за три дня до битвы на Уэмбли
Матч сине-желтых против английского клуба проходил за закрытыми дверями
Сборная Украины выиграла товарищеский матч у английского клуба «Брентфорд» со счетом 2:0.
Английская команда выступила резервный состав, с несколькими игроками первой команды (Понтус Янссон, Джош Дасилва).
В первом тайме для Украины забил защитник «Днепра-1» Александр Сваток. Еще один гол побывал в воротах хозяев во второй половине игры усилия Георгия Судакова, хавбека «Шахтера».
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Спарринг сине-желтых против английского клуба «Брентфорд» проходил за закрытыми дверями, без видеотрансляции. За этот клуб выступает молодой украинец Егор Ярмолюк, воспитанник «Днепра-1». Однако он пока залечивает травму и еще не дебютировал за основную команду «Брентфорда».
Это была первая игра Руслана Ротаня на должности главного тренера национальной сборной Украины.
Пресс-служба УАФ рассказала о ходе поединка:
Для Руслана Ротаня этот спарринг был единственной возможностью проверить игроков не в игровых сериях во время тренировок, а в относительно приближенных к официальному матчу условиях. К тому же погода была сугубо английская – такая, как прогнозируется в воскресенье на Уэмбли – высокая влажность и мелкий дождь, который время от времени усиливался.
В протокол матча тренеры включили всех находящихся на сборе игроков, кроме Трубина, а также Ярмоленко, который восстанавливается после травмы, немного простудившегося Сидорчука и Зинченко, которому просто дали отдохнуть. Со стартового свистка сборная Украины захватила инициативу и настойчиво пыталась воплотить в жизнь установки, которые успевшие получить во время немногочисленных тренировок и теоретических занятий под руководством нового наставника.
Зрелищной игру в исполнении обеих команд до перерыва назвать сложно. Но инициатива была на стороне украинцев. И как результат – забитый после розыгрыша угловой мяч. Малиновский с правого фланга подал, а Сваток оказался самым ловким в штрафной и головой поразил ворота. Забить еще подопечные Руслана Ротаня могли под занавес первого тайма. Но сначала мяч после неудачного выноса игроков «Брентфорда» попал в штангу, а затем Довбик вместе с партнерами не смог разобраться с мячом, когда, казалось, тот уже должен был залететь в ворота с близкого расстояния.
Во втором тайме из стартового состава остался только Буяльский. Но рисунок игры сборной Украины не изменился. Инициатива также осталась по команде Руслана Ротаня. У украинцев было несколько возможностей увеличить счет, но воспользовались они только одной. На 65-й минуте Судаков пробил из-за пределов штрафной, и голкипер соперников был бессилен. 0:2. Однако после этого он спасал свою команду после ударов Коноплянки, Довбика и Цыганкова. А под занавес матча Буяльский просто чудом метров c десяти не попал в ворота, пробив над поперечиной.
Товарищеский матч
23 марта, Англия
Брентфорд – Украина – 0:2 (0:1)
Голы: Сваток, 22, Судаков, 65.
Брентфорд (стартовый состав): Винтерботтом, Уилсон, Адедокун, Магазин, Олакигбе, Тревитт, Гилберт, Дасилва, Лисби, Янссон, Сила.
Тренер: Нил Макфарлейн.
Украина (1-й тайм): Лунин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Буяльский, Мудрик, Яремчук.
Украина (2-й тайм): Шевченко, Мирошниченко, Попов, Сарапий, Соболь, Цыганков, Пихаленок, Судаков, Буяльский, Коноплянка, Довбик.
Тренер: Руслан Ротань.
Арбитр: Грэм Скотт (Англия).
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С первых минут выйдет экспериментальный состав
на одному із українських сайті до початку гри була така інформація:
- матч Бренфорд - Україна скасовано,
- матч Бренфорд 2 - Україна 19:00 (по місцевому часу)
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ДИВУЄ, ЩО ЦЕЙ САЙТ ПРО ЦЕ НІ-ГУ-ГУ...
тільки і знають про рахунок.
хто другий забив, які були заміни - від сайту ні-гу-гу...
А різні чутки від "жовтої преси" знають і тут виставляють