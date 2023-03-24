Руслан РОТАНЬ: «Зинченко был истощен, дали ему отдохнуть»
Тренер рассказал о контрольном матче
Исполняющий обязанности тренера сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, почему Александр Зинченко и Сергей Сидорчук пропустили контрольный матч с «Брентфордом».
«Провели хороший матч перед Англией. Тренировок мало, поэтому было важно почувствовать уверенность в своих силах. Ребята профессионально отнеслись к работе. Буяльский? К сожалению, немного приболел Сергей Сидорчук, поэтому внесли коррективы и Виталий провел всю игру. Ранее он пропустил встречу «Динамо», был более свежим».
«Что касается Зинченко, то у него большие нагрузки, он недавно отыграл 120 минут в Лиге Европы, потом еще матч АПЛ. Он был истощен, нужно было дать ему отдохнуть».
«Тренировки перед Англией будут направлены на восстановление и тактику на первый матч отбора», – сказал Ротань.
26 марта Украина сыграет против Англии в первом матче отбора Евро-2024.
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истощился как былиночка.
А на державной ещё страшней. Виснажений! Це ж наслідок перевантаження, наслідком якого є порушення у роботі багатьох систем організму. То капець. А він ще у якогось гольхфахвутболу грає