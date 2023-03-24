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  4. Руслан РОТАНЬ: «Зинченко был истощен, дали ему отдохнуть»
Чемпионат Европы
24 марта 2023, 15:13 |
640
2

Руслан РОТАНЬ: «Зинченко был истощен, дали ему отдохнуть»

Тренер рассказал о контрольном матче

24 марта 2023, 15:13 |
640
2
Руслан РОТАНЬ: «Зинченко был истощен, дали ему отдохнуть»
УАФ

Исполняющий обязанности тренера сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, почему Александр Зинченко и Сергей Сидорчук пропустили контрольный матч с «Брентфордом».

«Провели хороший матч перед Англией. Тренировок мало, поэтому было важно почувствовать уверенность в своих силах. Ребята профессионально отнеслись к работе. Буяльский? К сожалению, немного приболел Сергей Сидорчук, поэтому внесли коррективы и Виталий провел всю игру. Ранее он пропустил встречу «Динамо», был более свежим».

«Что касается Зинченко, то у него большие нагрузки, он недавно отыграл 120 минут в Лиге Европы, потом еще матч АПЛ. Он был истощен, нужно было дать ему отдохнуть».

«Тренировки перед Англией будут направлены на восстановление и тактику на первый матч отбора», – сказал Ротань.

26 марта Украина сыграет против Англии в первом матче отбора Евро-2024.

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу Александр Зинченко Виталий Буяльский Сергей Сидорчук Англия - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
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Перец
Хіба що в спальні на дивані
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Springfield
Истощён? Это от какого слова? Тощий. Дома борща никто не сварит на
свининке. Вареников никто не налепит. Сала не дают с цибулей. Вот и
истощился как былиночка. 
А на державной ещё  страшней.  Виснажений! Це ж наслідок перевантаження,  наслідком якого є порушення у роботі багатьох систем організму.  То капець. А він ще у якогось гольхфахвутболу грає
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