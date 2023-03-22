Чемпионат Европы22 марта 2023, 15:47 | Обновлено 22 марта 2023, 16:07
884
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В закрытом режиме. Украина и Брентфорд сыграют без болельщиков и СМИ
Судя по всему, матч мы не увидим
22 марта 2023, 15:47 | Обновлено 22 марта 2023, 16:07
884
3
По информации СМИ, контрольный матч между сборной Украины и командой АПЛ «Брентфорд» состоится в закрытом режиме без болельщиков и представителей прессы.
Судя по всему, УАФ не планирует трансляцию матча на Youtube. Вероятно, матч пройдет на тренировочной базе клуба, поэтому не будет и трансляции.
Матч должен пройти 23 марта, старт в 19:00.
Игра является частью подготовки сборной Украины в первому матчу отбора Евро-2024 против Англии.
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Комментарии 3
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... щоб ніхто не підгледів тренерські заготовки Ротаня!
Можно же организовать радио трансляцию. Мы так половину ЧМ слушали, когда не было электрики - на радио Промінь.
Як завжди ...
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