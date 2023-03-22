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Чемпионат Европы
22 марта 2023, 15:47 | Обновлено 22 марта 2023, 16:07
884
3

В закрытом режиме. Украина и Брентфорд сыграют без болельщиков и СМИ

Судя по всему, матч мы не увидим

22 марта 2023, 15:47 | Обновлено 22 марта 2023, 16:07
884
3
В закрытом режиме. Украина и Брентфорд сыграют без болельщиков и СМИ
УАФ

По информации СМИ, контрольный матч между сборной Украины и командой АПЛ «Брентфорд» состоится в закрытом режиме без болельщиков и представителей прессы.

Судя по всему, УАФ не планирует трансляцию матча на Youtube. Вероятно, матч пройдет на тренировочной базе клуба, поэтому не будет и трансляции.

Матч должен пройти 23 марта, старт в 19:00.

Игра является частью подготовки сборной Украины в первому матчу отбора Евро-2024 против Англии.

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Источник Трибуна
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Комментарии 3
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ALKOSruLKA
... щоб ніхто не підгледів тренерські заготовки Ротаня!
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+1
Springfield
Можно же организовать радио трансляцию. Мы так половину ЧМ слушали, когда не было электрики - на радио Промінь.
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0
Jakub Lukasz Salamaj
Як завжди ...
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0
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