В закрытом режиме. Украина и Брентфорд сыграют без болельщиков и СМИ

По информации СМИ, контрольный матч между сборной Украины и командой АПЛ «Брентфорд» состоится в закрытом режиме без болельщиков и представителей прессы.

Судя по всему, УАФ не планирует трансляцию матча на Youtube. Вероятно, матч пройдет на тренировочной базе клуба, поэтому не будет и трансляции.

Матч должен пройти 23 марта, старт в 19:00.

Игра является частью подготовки сборной Украины в первому матчу отбора Евро-2024 против Англии.