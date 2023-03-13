Неправильно или некрасиво? Почему критика Срны в адрес Кривбасса нелогична

Минувший уик-энд в украинской Премьер-лиге запомнился, прежде всего, двумя ключевыми событиями – поражением «Днепра-1» от «Динамо» (0:1) и победой «Шахтера» на выезде над «Кривбассом» (3:0). Результаты обоих этих поединков были отнюдь не предопределенными, а потому такой итоговый расклад позволил «горнякам» выйти на чистое первое место, и теперь иметь полноценное трехочковое преимущество над угодившими в явный кризис «спортклубовцами» (0 побед в последних 3 матчах в рамках УПЛ).

Матч «Шахтера» против «Кривбасса» еще до его начала обрел определенный привкус скандальности. По крайней мере, градус противостояния был максимально накален тем обстоятельством, что руководство криворожского клуба отказалось удовлетворить просьбу от коллег из стана «горняков» по поводу переноса игры из Кривого Рога во Львов, что существенно облегчило бы логистику «Шахтеру» накануне ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы против нидерландского «Фейеноорда».

В итоге «Шахтеру» пришлось потратить более 15 часов на дорогу из Польши в Кривой Рог, а маршрут следования пролегал через Кишинев, куда «горняки» прилетели из Варшавы самолетом, а затем на автобусе преодолели огромное расстояние по дорогам родной страны. Очевидно, что в таких условиях говорить о каких-то подготовительных тренировках было попросту невозможно, а игроки донецкой команды оказались лишены даже полноценного восстановления.

Как бы там ни было, но на матч в Кривом Роге против «Кривбасса» «Шахтер» не только прибыл со всеми ключевыми исполнителями в составе, но и в крайне упорной борьбе сумел переломить сопротивление оппонента, дожав того в концовке и выйдя победителем с крупным счетом – 3:0. После финального свистка крайне символичным выглядел «магический круг», в который собралась вся донецкая команда, включая футболистов и тренеров, главным элементом которого стал Игор Йовичевич, который что-то крайне увлеченно и эмоционально говорил своим подопечным. Очевидно, хорват поблагодарил всех футболистов и ассистентов за проделанную работу и показанный характер, ведь три очка в Кривом Роге действительно дались «Шахтеру» непросто, но именно они могут оказаться решающими в борьбе за чемпионство.

И именно этот «магический круг» должен был стать главным и единственным, помимо счета на табло, ответом «Шахтера» в адрес «Кривбасса». Все решилось на футбольном поле, в честной спортивной борьбе, как и должно было быть.

Но после игры дополнительно сфокусироваться на теме отказа в переносе игры со стороны «Кривбасса» решил спортивный директор «горняков» Дарио Срна. Хорват, вероятно, на эмоциях отпустил несколько крайне высокопарных реплик по поводу. Например, он сказал, что криворожане «не захотели перенести игру, чтобы помочь этим себе и всему украинскому футболу», а еще дополнительно подчеркнул то обстоятельство, что «они заявляли, что болеют за нас в Европе, а в итоге не согласились на перенос игры». В конечном итоге Срна пришел к крайне сомнительному и абсолютно нелогичному выводу: «Я считаю, что это некрасивое футбольное решение. В сегодняшней ситуации закон должен быть для всех одинаковым, и он называется – помогать друг другу».

Нет, на самом деле все украинские футбольные клубы, как и все граждане нашей страны, в ситуации, когда вот уже более года российские оккупанты продолжают варварскую и ничем не спровоцированную войну против Украины, действительно по возможности должны помогать друг другу. Вот только вопрос: что считать помощью, а что – приношением в жертву своих интересов в угоду интересам другого?

Понятно, что Срна, как один из руководителей «Шахтера», пытается отстаивать интересы своего клуба, и ему это очень неплохо удается. Но вот определенные нестыковки в словах спортивного директора «горняков» и действиях его же клуба все-таки наблюдаются, и именно поэтому после матча в Кривом Роге дончанам стоило бы остановиться на красивом и символичном жесте с уже упомянутым выше «магическим кругом», но никак не с дополнительным пережевыванием ситуации, которая завершилась для «Шахтера» весьма благоприятно.

Дело в том, что осенью минувшего года «Шахтер» сам практически в аналогичной ситуации отказал «Динамо» в просьбе о переносе очного матча, в котором «горняки» выступали номинальными хозяевами. Тогда дончане настояли на том, чтобы их матч против «бело-синих» прошел в календарную дату – 16 октября, хотя киевляне очень хотели сдвинуть этот поединок хотя бы на день позже. И то пожелание «Динамо» выглядело не менее логичным, чем недавняя просьба «Шахтера» к «Кривбассу». Дело в том, что подопечные Луческу в октябре только за три дня до игры с «горняками» провели крайне непростой еврокубковый матч против «Ренна» (0:1), и имели проблемы с тем, чтобы провести хоть какое-то подобие полноценного восстановления, не говоря уже о пресловутых вопросах с логистикой.

Иными словами, в октябре «Шахтер», как ныне формулирует это явление Срна, не проявил желания помочь «Динамо», но сейчас фокусирует внимание на том, что кто-то (а точнее – «Кривбасс») поступил практически также, однако теперь уже по отношению к самим «горнякам». В октябре все было «ok», а спустя пять месяцев, выходит, что уже нет? Крайне нелогичная позиция, с которой Срне вряд ли стоило выходить в публичную плоскость…

И вопрос ведь не в том, что «Шахтер» был неправ в октябре, а «Кривбасс» неправ сейчас. На самом деле, профессиональный футбол, являющийся частью спорта, далеко не всегда является образцом справедливости. По крайней мере, она у каждой стороны своя, и это абсолютно точно. Единственное, что имеет значение в спорте – это результат, и способ его достижения. Последний должен быть исключительно легальным, то есть таковым, который не нарушает правил и предписаний (регламентов, нормативов и т.п.).

Тот факт, что в октябре игровой календарь у «Динамо» в какой-то момент оказался менее благоприятным, чем у «Шахтера», не являлся проблемой «горняков». Равно как и сейчас вовсе не «Кривбасс» виноват в том, что у донецкого клуба столь сложный игровой ритм и график. Криворожане просто, как и сам «Шахтер» осенью минувшего года, захотели попробовать воспользоваться сложностями оппонента, и для футбола это является абсолютно нормальным обстоятельством. Нигде в топовых европейских чемпионатах вы не встретите даже намека на перенос матчей по причине логистических проблем одной из соревнующихся команд. Это те сложности, которые необходимо преодолевать на пути к триумфу, и упрекать в них своих оппонентов в той же Англии, Германии или Испании как-то давно не принято.

Быть может, кто-то возразит, что сравнение с топ-лигами не является корректным, так как в этих странах, к счастью для них, не идет война, но… На самом деле, стоит учитывать и оценивать все сложности, которые в процессе организации матча претерпел сам «Кривбасс». Ведь, согласно статье 12 регламента УПЛ-2022/23, именно клуб-хозяин несет ответственность за безопасность гостей на период всего времени пребывания тех в городе. А в нынешних условиях вопросы безопасности настолько серьезны и критичны с точки зрения проработки всевозможных «мелочей», что списывать эту работу со счетов ни в коей мере нельзя.

Поэтому спекулировать на тему взаимопомощи в аспекте выбора места проведения того или иного поединка в сложившихся реалиях вряд ли корректно и уместно. И фраза Срны о том, что «когда «Кривбасс» будет играть в еврокубках, мы обязательно пойдем навстречу и перенесем матч», выглядит не более, чем попыткой представить себя в лучшем тоне, но никак не логичным аргументом. Хотя бы потому, что «Динамо», которое в октябре участвовало в еврокубках, «Шахтер» в аналогичной просьбе уже отказал.

И вряд ли сейчас в данном аспекте стоит ставить вопрос с возможными переносами матчей в разряд понятий «неправильно» или «некрасиво». Все крайне относительно. Если сами клубы и УПЛ перед началом сезона не смогли договориться о преференциях для участников еврокубков, то сейчас с точки зрения регламента нынешнее решение «Кривбасса», как и октябрьское «Шахтера», выглядят абсолютно правильными. А красивыми могут быть только победы и, очевидно, «магические круги» на поле после них, но никак не попытки уличить кого-то в том, что ранее приписывали тебе самому…