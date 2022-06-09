Динамо и Шахтер хотят играть УПЛ в Польше. Так можно вернуть легионеров
5 клубов готовы проводить матчи в другой стране
По информации журналиста Игоря Бурбаса, ряд клубов УПЛ хотели бы проводить свои формально домашние матчи чемпионата Украины в Польше, чтобы можно было задействовать легионеров.
Это касается «Динамо», «Шахтера», «Зари», «Ворсклы» и «Днепра-1».
Если они смогут играть в Польше, то есть вероятность, что в состав вернутся легионеры. Это помогло бы в еврокубковых матчах команд.
Есть вариант календарь, в котором 5 клубам разрешат на время их выступлений в еврокубках играть домашние матчи УПЛ в Польше.
Пока что конкретных решений нет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Завершился очередной игровой день в Лиге наций
Ранее Педриньо говорил, что не прочь продолжить карьеру в Бразилии