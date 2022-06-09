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  4. Динамо и Шахтер хотят играть УПЛ в Польше. Так можно вернуть легионеров
Украина. Премьер лига
09 июня 2022, 21:14 |
660
0

Динамо и Шахтер хотят играть УПЛ в Польше. Так можно вернуть легионеров

5 клубов готовы проводить матчи в другой стране

09 июня 2022, 21:14 |
660
0
Динамо и Шахтер хотят играть УПЛ в Польше. Так можно вернуть легионеров
fcdynamo.kiev.ua

По информации журналиста Игоря Бурбаса, ряд клубов УПЛ хотели бы проводить свои формально домашние матчи чемпионата Украины в Польше, чтобы можно было задействовать легионеров.

Это касается «Динамо», «Шахтера», «Зари», «Ворсклы» и «Днепра-1».

Если они смогут играть в Польше, то есть вероятность, что в состав вернутся легионеры. Это помогло бы в еврокубковых матчах команд.

Есть вариант календарь, в котором 5 клубам разрешат на время их выступлений в еврокубках играть домашние матчи УПЛ в Польше.

Пока что конкретных решений нет.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Заря Луганск Ворскла Полтава Днепр-1
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