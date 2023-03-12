Дарио СРНА: «Кривбасс в итоге не согласился на перенос игры. Это некрасиво»

Спортивный директор ФК «Шахтер» Дарио Срна прокомментировал победу «горняков» над «Кривбассом» (3:0) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

– Прокомментируйте сегодняшний матч и результат.

– Могу только поздравить команду. Вы все знаете историю наших отношений с «Кривбассом». Они не захотели перенести игру, чтобы помочь этим себе и всему украинскому футболу. Мы очень долго сюда добирались, но команда, борющаяся за всю Украину, приехала сюда и отработала! Команда – молодец, проявившая «шахтерский» характер.

– В чем заключалась принципиальность «Кривбасса» в вопросе переноса игры во Львов?

– Мы обратились в «Кривбасс» с просьбой перенести матч вообще с этой даты. Сначала они заявляли, что болеют за нас в Европе, а в итоге не согласились на перенос игры. Я считаю, что это некрасивое футбольное решение. В сегодняшней ситуации закон должен быть для всех одинаковым, и он называется – помогать друг другу. Я сразу скажу, что в такой ситуации, когда Кривбасс будет играть в еврокубках, мы обязательно пойдем навстречу и перенесем матч. Желаю им удачи и выхода в еврокубки, а там мы уже навстречу пойдем.

– Усталость после дороги может повлиять на исход поединка с «Фейенордом»?

– На этот матч мы приехали почти без восстановления. Было приятно здесь быть и подышать криворожским воздухом, ведь я здесь когда-то играл и очень по этому скучал. Это большой город с большой историей и большими болельщиками. Мы на первом месте, где и хотели быть, сделали большое дело. «Кривбасс» нас очень зарядил, но сейчас уже готовимся к матчу в четверг. В Нидерландах будем играть за «Шахтер» и весь украинский футбол.