Георгий СУДАКОВ: «Тренировка? Какие тренировки после автобуса и самолета»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков перед матчем с «Кривбассом» рассказал о сложном графике команды из-за постоянных переездов. После игры команда сразу отправится на ответный матч Лиги Европы.

«Важный матч, потому что хотим после очень сложного матча с «Фейеноордом», где нам было тяжело играть в свой футбол, перестроиться и показать свою игру в чемпионате. С «Фейеноордом» было тяжело и психологически, и в плане переездов. Сложно говорить что-то про восстановление, уже в 14:00 матч. Нужно выключить голову».

«Тренировка? Какая тренировка, просто вышли размяться. Сложно что-то тренировать после суток в автобусе и самолете. После игры сразу едем в Кишинев, ночуем, а потом летим в Роттердам», — сказал Судаков.