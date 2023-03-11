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  4. Георгий СУДАКОВ: «Тренировка? Какие тренировки после автобуса и самолета»
Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 21:45 | Обновлено 11 марта 2023, 22:23
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5

Георгий СУДАКОВ: «Тренировка? Какие тренировки после автобуса и самолета»

У команды напряженный график

11 марта 2023, 21:45 | Обновлено 11 марта 2023, 22:23
1234
5
Георгий СУДАКОВ: «Тренировка? Какие тренировки после автобуса и самолета»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков перед матчем с «Кривбассом» рассказал о сложном графике команды из-за постоянных переездов. После игры команда сразу отправится на ответный матч Лиги Европы.

«Важный матч, потому что хотим после очень сложного матча с «Фейеноордом», где нам было тяжело играть в свой футбол, перестроиться и показать свою игру в чемпионате. С «Фейеноордом» было тяжело и психологически, и в плане переездов. Сложно говорить что-то про восстановление, уже в 14:00 матч. Нужно выключить голову».

«Тренировка? Какая тренировка, просто вышли размяться. Сложно что-то тренировать после суток в автобусе и самолете. После игры сразу едем в Кишинев, ночуем, а потом летим в Роттердам», — сказал Судаков.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 5
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witcher_rr
Так а що ви хотіли,прийшла пора грати,як і всі,по правилам.А не всі матчі робити собі домашніми.
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+4
fitnes_sports066
Короче в Роттердаме картина ясна
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0
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avk2307
Так само Даша казав коли Динамо відмовив в переносі гри восени. Ситуація важка, але у нас є свій план і ми не можемо всім піти на зустріч.
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-1
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