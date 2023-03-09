Болотный вопрос, или Как Петраков подставил не только себя, но и Павелко

Вот уже несколько дней украинская футбольная общественность активно обсуждает решение главного тренера сборной Армении Александра Петракова, который до этого возглавлял отечественную национальную команду, вызвать на ближайший матч своего коллектива четырех футболистов, имеющих контракты с российскими клубами. Дошло даже до того, что в СМИ подтянулись «тяжеловесы» вроде Йожефа Сабо и Леонида Буряка, давшие понять, что находятся в шоке от такого кадрового решения коллеги.

Но чего в поступке экс-коуча сборной Украины больше – зашквара или банальной менеджерской глупости? Давайте попробуем разобраться получше и, насколько это возможно, сохраняя «холодную голову».

Начнем с того, как Петраков вообще оказался в сборной Армении? Как известно, до назначения на пост коуча национальной команды Украины Александр Васильевич практически не имел опыта серьезной работы на взрослом уровне. Все сводилось к краткосрочному сотрудничеству с дублем киевского ЦСКА, а также «Спартаком» из Сум и «Винницей». С 2010 года и до лета 2021-го Петраков трудился с юношескими сборными Украины различных возрастов, где добивался очень серьезных успехов, в том числе став чемпионом мира U-20 в 2019-м.

Пост главного тренера сборной Украины Петраков получил после ухода с него Андрея Шевченко и приглашения от президента УАФ Андрея Павелко. Именно последний, по слухам, которые выглядят более чем достоверно, впоследствии и поспособствовал назначению Александра Васильевича наставником сборной Армении. Таким образом, Павелко в какой-то степени стал «крестным отцом» для карьеры Петракова за пределами родной страны, ведь к своим 65 годам специалист никогда не «вкушал» легионерского хлеба.

Но одной рекомендации от Павелко для полноценного сотрудничества между Федерацией футбола Армении и Александром Петраковым было, конечно же, мало. Как минимум должно было присутствовать согласие на эту работу от украинского специалиста. А тот, являясь профессионалом, просто обязан был изучить всю ситуацию, в которой находится армянский футбол, в том числе и ее элитарные игроки. Допускать возможность того, что Петраков принял решение возглавить сборную Армении без детального анализа этой команды, попросту не представляется возможным, так как в этой случае нельзя даже и речи вести о профессиональном подходе.

Иными словами, Петраков уже в январе прекрасно понимал, с чем ему придется сталкиваться. И он не мог не понимать, что на ведущих ролях в нынешней сборной Армении будут те футболисты, которые имеют контракты с клубами, представляющими болотную территорию, раскинувшуюся на большей части евразийского континента.

34-летний экс-лидер сборной Армении Генрих Мхитарян еще в начале марта минувшего года объявил о завершении международной карьеры, а потому Петракову предстояло искать для национальной команды этой страны новых лидеров и образцов для подражания. А среди тех, кто потенциально способен на подобное, сразу трое представителей российских клубов – Эдуард Сперцян из «краснодара», Хорен Байрамян из «ростова» и Наир Тикнизян из московского «локомотива». Они втроем входят в топ-7 самых дорогостоящих футболистов современности с армянским паспортом, причем 22-летний Сперцян, являющийся плоть от плоти продуктом академии «краснодара», и вовсе возглавляет его.

Представлять, что Петраков откажется от вызова Сперцяна, Байрамяна и Тикнизяна только на основании того факта, что эти футболисты выступают на болотах, можно только в том случае, если мы исходим из украинского понимания ситуации. Но в Армении все совсем иначе, там нет войны с россией, и эту страну подавляющее большинство населения не считают враждебной. Поэтому нести свои уставы в чужой монастырь Петракову вряд ли бы удалось, да и ему бы банально не позволили сделать подобное руководители.

Почти сразу после назначения Петракова экс-коуч каменской «Стали» Егише Меликян, ныне работающий на родине с «Пюником», отметил, что Александру Васильевичу придется неимоверно тяжело, особенно в первые месяцы. По сути, коучу предстоит выстраивать новый коллектив, а в первом же официальном матче армянам предстоит принципиальная дуэль с Турцией, которая на политическом уровне поддерживает Азербайджан, имеющий территориальные споры с Арменией.

Без Сперцяна, Байрамяна и Тикнизяна шансы Армении на потенциально успешный старт в квалификации на Евро-2024 виделись бы абсолютно призрачными, хотя и с этими тремя футболистами подопечным Петракова нужно во многом надеяться на чудо и поддержку родных трибун, чтобы взять очки в поединке с явным фаворитом. Оправдать невызов этих игроков Петраков не смог бы никогда, и ничем. Давайте не будем кривить душой: в Армении Александра Васильевича никто бы и слушать не стал, если бы тот вдруг заговорил о своей гражданской позиции и «чувстве долга», который призвал его отказаться от полпредов российских клубов в сборной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Но в целом, Петраков должен был прекрасно понимать, на что он идет. Да, Александр Васильевич часто проявлял свою принципиальную позицию, особенно в общении с украинскими журналистами на пресс-конференциях, но в целом его всегда считали достаточно удобной фигурой для топового футбольного менеджмента. Представлять, что впервые в карьере отправившись работать за границу Петраков вдруг резко изменится, и начнет буквально воевать с боссами Федерации футбола Армении за отсутствие в команде футболистов из российских клубов, мог бы кто-то с очень хорошо развитой фантазией, но не тот, кто хорошо знаком или следит за действиями этого тренера.

Собственно, этого и не произошло. Петраков вызвал тех, кого был обязан вызвать. Иного выбора у него попросту не было. И это стало очевидным, еще тогда, когда украинец уехал работать в Армению. А вот своего «патрона», коим, судя по всему, выступил Андрей Павелко, Александр Васильевич поставил знатно.

Выходит, что Павелко поспособствовал назначению Петракова в сборную Армении, а тот, в свою очередь, будет помогать развивать карьеру на международном уровне футболистам, играющим в стране-агрессоре – государстве, которое ежедневно отправляет сотни своих бойцов на чужие земли с целью захвата территорий, убийства мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры. Думал ли Андрей Васильевич, когда хлопотал за Александра Васильевича, что ситуация выкрутиться именно таким образом? Вряд ли, ведь у президента УАФ сейчас хватает другой головной боли, но вот почему многочисленные советники и помощники Павелко не сориентировали своего босса в том, что история вокруг Петракова в сборной Армении имиджево будет крайне дурно пахнуть, - вопрос, ответ на которой остается открытым.

Впрочем, Павелко в последнее время не привыкать оказываться в, мягко говоря, пикантных ситуациях, а потому столь малозначительный имиджевый прокол, как вокруг Петракова в Армении, вероятно, даже не будет рассматриваться всерьез в верхушках УАФ. В конце концов, Андрей Васильевич всегда может заявить, что сплетни о его лобби для Петракова – это банальный фейк, равно как и напрочь откреститься от кадрового выбора нынешнего наставника сборной Армении.

А вот Петраков… Сложно сказать, что именно, кроме денег, Александр Васильевич планирует в конечном итоге увезти для себя из Армении. Колоссальный и невиданный ранее опыт? Нет. Возможность поиграть на топовом уровне? До 1 апреля еще несколько недель, потому обождем с неудачным юмором. Может быть, попытку продвинуть интересы Украины в регионе, где о наших бедах по политическим мотивам знают не так хорошо, как в большинстве цивилизованных стран мира? Хочется надеяться хотя бы на это, но уже первые «ласточки» говорят и не в пользу этой версии… Что ж, у каждого свой путь, и тот, кто оказался в ответе за продвижение международной карьеры Сперцяна, Байрамяна и Тикнизяна пускай сам думает, как оправдаться за это на родине. Если он, конечно, вообще пожелает оправдываться, а не вновь начнет выдумывать истории о том, как его все якобы ненавидят, которые, в конце концов, упрощают жизнь, сводя на нет необходимость разъяснять свои поступки широкой общественности.