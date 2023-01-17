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  4. Егише МЕЛИКЯН: «Петраков оказался в сложной ситуации в сборной Армении»
Чемпионат Европы
17 января 2023, 12:11 | Обновлено 17 января 2023, 12:38
1183
0

Егише МЕЛИКЯН: «Петраков оказался в сложной ситуации в сборной Армении»

Опытный наставник вскоре стартует в отборе Евро с новой командой

17 января 2023, 12:11 | Обновлено 17 января 2023, 12:38
1183
0
Егише МЕЛИКЯН: «Петраков оказался в сложной ситуации в сборной Армении»
УАФ. Александр Петраков

Экс-игрок сборной Армении Егише Меликян, который в Украине выступал за «Металлург» Д, «Сталь», «Зарю» и другие команды, уверен, что у наставника Александра Петракова могут возникнуть проблемы с национальной командой.

Петраков возглавил сборную Армении, которой в отборе к Евро-2024 играть против Турции, Хорватии, Уэльса и Латвии.

«Что касается назначения Петракова в сборную Армении, то здесь он оказался в сложной ситуации, и насколько ему удастся с ней справиться, покажет только время. Я желаю ему удачи в работе с армянской сборной. У команды серьезные проблемы, связанные с поражениями, поэтому психологическое состояние команды оставляет желать лучшего. Плюс впереди очень важная игра отбора на чемпионат Европы против Турции. Федерация футбола Армении очень опоздала с этим назначением, не дав возможность Петракову иметь полноценный запас времени для подготовки к официальным играм.

Зная игроков сборной Армении, могу сказать, что они очень воспитанные люди и большие профессионалы, умеют с уважением относиться к главному тренеру. Наглых непрофессионалов в армянской команде нет, там все думают о результате и общекомандной работе. Если Петраков будет гибким и покажет свое уважение к футболистам, думаю, проблем в этом направлении у него не будет. Петраков опытный тренер и считаю, что должен справиться», – сказал Меликян.

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Александр Петраков Егише Меликян сборная Армении по футболу
Источник Footboom
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