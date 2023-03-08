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08 марта 2023, 12:00 | Обновлено 08 марта 2023, 12:22
2509
8

Йожеф САБО – о Петракове: «Настоящий украинец этого не сделал бы»

Известный тренер – о вызове в сборную Армении четырех игроков из чемпионата россии

08 марта 2023, 12:00 | Обновлено 08 марта 2023, 12:22
2509
8
Йожеф САБО – о Петракове: «Настоящий украинец этого не сделал бы»
FanDay. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о решении главного тренера сборной Армении Александра Петракова вызвать футболистов из чемпионата россии.

«Я против того, чтобы вызывать таких футболистов. Считаю, что с российскими футболистами, как и со всеми их жителями, стоит прекратить всякие отношения. Как можно после всех этих зверств иметь с ними что-то общее? Если он это сделал, я не знаю с каких соображений, настоящий украинец этого не сделал бы», - сказал Сабо.

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Петраков вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии
Йожеф Сабо Александр Петраков сборная Армении по футболу
Источник FanDay
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Комментарии 8
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GloryUkraine
Петракову, щоби не викликати армянів з рашистського чемпіонату в збірну Арменіі, треба звільнитися. Іншого варіанту у нього нема.  Арменія на боці рашистів з самого початку і Петраков протупив, що прийняв іхню пропозицію. 
Якби він іх не взяв, то його би звільнили.
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+5
zzg77
Он тренерует сборную Армении!!! Вполне вероятно, что все игроки поддерживают рашистов и что ему делать, вызывать украинцев в сборную?
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+2
umnuy2
петраков мягко говоря разочаровал....нам тут все планы провалил-не лигу европы в лёгкой группе не прошел в группу А ни супершанс с убогими уелсами на ЧМ не использовал.Ну а потом побежал за российским рублём в армению-подружку соссии
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+1
norma_zap
Петраков пошел работать главным тренером национальной сборной страны, которая поддерживает (подчиняется) рф, что для украинца должно быть аморально. А вот с какой страны вызывать, а с какой не вызывать это уже больше прерогатива местных футбольных властей.
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0
Nick.Grabowski
Для початку треба дати відповідь на питання: "А що таке є справжній українець?"
От Ахметов, Суркіс, Аваков чи Павелко - вони справжні українці?
Бо працювати на телеканалі соратника Януковича та бути головним тренером в клубі соратника Льовочкіна, Бойко, Медведчука - це типу нормально для "справжнього українця"?
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Crimea
Чесно кажучи, я знаю про чемпіонат росії приблизно на рівні як про чемп Македонії або Албанії...Що там відшукав такого цінного Петраков, я не знаю. Це сьогодні як чемпіонат водокачки, тобто без виходу у великий футбол, ізоляція
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-1
xvalenok02
Вынужден согласится с мнением некоторых про сабо.
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-2
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