Йожеф САБО – о Петракове: «Настоящий украинец этого не сделал бы»
Известный тренер – о вызове в сборную Армении четырех игроков из чемпионата россии
Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о решении главного тренера сборной Армении Александра Петракова вызвать футболистов из чемпионата россии.
«Я против того, чтобы вызывать таких футболистов. Считаю, что с российскими футболистами, как и со всеми их жителями, стоит прекратить всякие отношения. Как можно после всех этих зверств иметь с ними что-то общее? Если он это сделал, я не знаю с каких соображений, настоящий украинец этого не сделал бы», - сказал Сабо.
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