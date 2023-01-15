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15 января 2023, 21:45 | Обновлено 15 января 2023, 21:56
326
1

Источник: Павелко помог Петракову получить работу в сборной Армении

У Павелко сложились дружеские отношения с главой Федерации футбола Армении

15 января 2023, 21:45 | Обновлено 15 января 2023, 21:56
326
1
Источник: Павелко помог Петракову получить работу в сборной Армении
Facebook. Петраков и Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко помог Александру Петракову получить работу главного тренера сборной Армении.

У Павелко сложились дружеские отношения с президентом Федерации футбола Армении Арменом Меликбекяном, сообщил журналист Михаил Спиваковский.

На днях Украинская ассоциация футбола приостановила сотрудничество с Александром Петраковым. 65-летний коуч работал наставником сборной Украины почти 1,5 года, однако 1 января 2023 года у него закончился контракт.

Под руководством Петракова национальная сборная Украины провела 15 матчей: 6 побед, 7 ничьих и 2 поражения. Сине-желтая команда не смогла выйти в финальный раунд ЧМ-2022, кроме того заняла лишь второе место в группе Лиги наций B.

14 января Петраков возглавил сборную Армении. В квалификации к Евро-2024 сборная Армении будет выступать в одной группе с командами Хорватии, Уэльса, Турции и Латвии.

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сборная Армении по футболу Александр Петраков назначение тренера выбор редакции Андрей Павелко ТаТоТаке Михаил Спиваковский Армен Меликбекян
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Ну а куда ватник павелка мог устроить Петракова как не в страну саттелита расеи? Странное решение украинского тренера..
Как же он будет работать в стране и футболистами, которые обожают карлика-педофила?
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