Источник: Павелко помог Петракову получить работу в сборной Армении

Президент УАФ Андрей Павелко помог Александру Петракову получить работу главного тренера сборной Армении.

У Павелко сложились дружеские отношения с президентом Федерации футбола Армении Арменом Меликбекяном, сообщил журналист Михаил Спиваковский.

На днях Украинская ассоциация футбола приостановила сотрудничество с Александром Петраковым. 65-летний коуч работал наставником сборной Украины почти 1,5 года, однако 1 января 2023 года у него закончился контракт.

Под руководством Петракова национальная сборная Украины провела 15 матчей: 6 побед, 7 ничьих и 2 поражения. Сине-желтая команда не смогла выйти в финальный раунд ЧМ-2022, кроме того заняла лишь второе место в группе Лиги наций B.

14 января Петраков возглавил сборную Армении. В квалификации к Евро-2024 сборная Армении будет выступать в одной группе с командами Хорватии, Уэльса, Турции и Латвии.