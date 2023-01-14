ОФИЦИАЛЬНО. Петраков – главный тренер сборной Армении
Украинский специалист заменил Хоакина Капарроса
Экс-тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков назначен главным тренером сборной Армении.
Такое решение было принято Исполкомом ФФА. Детали контракта пока не разглашаются.
К слову, до Петракова армянскую команду возглавлял испанский специалист Хоакин Капаррос.
Отметим, что у Александра Петракова 1 января эзавершился контракт со сборной Украины. Недавно УАФ заявила, что прекращает сотрудничество с Петраковым. Главным достижением 65-летнего специалиста является победа на чемпионате мира 2019 среди 20-летних с молодежной сборной Украины. Также он выводил украинскую молодежку на ЧМ-2015 и юношеские сборные на Евро-2014 и 2018.
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