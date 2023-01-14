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Другие новости
14 января 2023, 19:37 | Обновлено 14 января 2023, 19:40
1674
5

ОФИЦИАЛЬНО. Петраков – главный тренер сборной Армении

Украинский специалист заменил Хоакина Капарроса

14 января 2023, 19:37 | Обновлено 14 января 2023, 19:40
1674
5
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков – главный тренер сборной Армении
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Экс-тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков назначен главным тренером сборной Армении.

Такое решение было принято Исполкомом ФФА. Детали контракта пока не разглашаются.

К слову, до Петракова армянскую команду возглавлял испанский специалист Хоакин Капаррос.

Отметим, что у Александра Петракова 1 января эзавершился контракт со сборной Украины. Недавно УАФ заявила, что прекращает сотрудничество с Петраковым. Главным достижением 65-летнего специалиста является победа на чемпионате мира 2019 среди 20-летних с молодежной сборной Украины. Также он выводил украинскую молодежку на ЧМ-2015 и юношеские сборные на Евро-2014 и 2018.

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сборная Армении по футболу Александр Петраков назначение тренера Хоакин Капаррос
Источник Sport.ua
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Макс Максов
О це так поворот! Успіхів з новою збірною! Але виникає питання, хто буде готувати збірну до весняних матчів?
Ответить
+1
pricolist
Навіщо він поліз в це болото?
Ответить
0
Juzik
П - понижение.
Ответить
0
yan2018
Армении, лучшего друга параши.
Ответить
0
dd22ff33
Ахахахахахаха 
Ответить
0
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