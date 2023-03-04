Вернидуб забил для отца, Федорив перешел в Днепр-1, бронза Кокошко на ЧМ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 3 марта.

1. Открыли второй круг УПЛ. Кривбасс минимально обыграл Колос

Победу команде Юрия Вернидуба принес гол его сына Виталия

2. ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Федорив – игрок Днепра-1

Опытный защитник сменил клуб в УПЛ

3. Кокошко завоевал бронзу на ЧЕ-2023 в толкании ядра с национальным рекордом

Украинский спортсмен показал в последней попытке результат 21.84 метра

4. Украина выиграла спарринг у Польши. Сине-желтые – во 2-м раунде отбора к ЧМ

Подопечные Косенко еще до матча с Нидерландами гарантировали себе 1-е место

5A. Наполи потерпел сенсационное поражение от Лацио, лишь второе в сезоне

Единственный во встрече гол забил хавбек Матиас Весино на 67-й минуте

5B. Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера

Манор Соломон летом может перебраться в Испанию

6. Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне

Украинка в двух сетах выиграла у Анны-Лены Фридзам

7. Мотор проиграл в три мяча домашний матч лидеру Второй Бундеслиги

В турнирной таблице запорожский клуб занимает 17-е место

8. Нове-Место-2023. Джима стала 11-й в спринте с личным рекордом сезона

Гонку выиграла норвежка Марте Олсбю Ройселанд

9. Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»

Украинский боксер считает, что шансы равны

10. Момент истины. Есть ли у Рамиреса шанс заиграть в Динамо?

О перспективах 24-летнего венесуэльца в команде Мирчи Луческу