Вернидуб забил для отца, Федорив перешел в Днепр-1, бронза Кокошко на ЧМ
Главные новости за 3 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 3 марта.
1. Открыли второй круг УПЛ. Кривбасс минимально обыграл Колос
Победу команде Юрия Вернидуба принес гол его сына Виталия
2. ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Федорив – игрок Днепра-1
Опытный защитник сменил клуб в УПЛ
3. Кокошко завоевал бронзу на ЧЕ-2023 в толкании ядра с национальным рекордом
Украинский спортсмен показал в последней попытке результат 21.84 метра
4. Украина выиграла спарринг у Польши. Сине-желтые – во 2-м раунде отбора к ЧМ
Подопечные Косенко еще до матча с Нидерландами гарантировали себе 1-е место
5A. Наполи потерпел сенсационное поражение от Лацио, лишь второе в сезоне
Единственный во встрече гол забил хавбек Матиас Весино на 67-й минуте
5B. Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Манор Соломон летом может перебраться в Испанию
6. Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
Украинка в двух сетах выиграла у Анны-Лены Фридзам
7. Мотор проиграл в три мяча домашний матч лидеру Второй Бундеслиги
В турнирной таблице запорожский клуб занимает 17-е место
8. Нове-Место-2023. Джима стала 11-й в спринте с личным рекордом сезона
Гонку выиграла норвежка Марте Олсбю Ройселанд
9. Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
Украинский боксер считает, что шансы равны
10. Момент истины. Есть ли у Рамиреса шанс заиграть в Динамо?
О перспективах 24-летнего венесуэльца в команде Мирчи Луческу
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