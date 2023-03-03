Момент истины. Есть ли у Рамиреса шанс заиграть в Динамо?

Форвард сборной Венесуэлы Эрик Рамирес вернулся в киевское «Динамо». Венесуэлец будет выступать за столичный клуб под 15-м номером, который стал свободным после ухода из команды Виктора Цыганкова.

Проблемы с характером и сборная не позволили Рамиресу сразу заиграть в Динамо

Эрик Рамирес перешел в «Динамо» летом 2021 года за 1.75 млн евро из словацкого клуба ДАК. В чемпионате Словакии венесуэлец забил 17 голов, поэтому попал на карандаш скаутов более сильных клубов. Был близок к переезду в «Рубин». Был интерес со стороны чешских, бельгийских и нидерландских команд.

Одним из претендентов на футболиста было киевское «Динамо». Мирче Луческу импонировала игра Рамиреса. Силовой, трудолюбивый венесуэлец максимально подходил под видение футбола опытного румына. Клубы договорились между собой довольно быстро, а дальше трансфер был на грани срыва. Киевляне никак не могли договориться с Рамиресом и его агентами. В итоге стороны достигли компромисса. Рамирес получил 600 тысяч евро в год. Это было в разы больше, чем он зарабатывал до этого.

Однако Рамирес не прошел испытание деньгами. Пошли дорогие автомобили, дорогая одежда, богатый образ жизни. Скромный парень превратился в гуляку. Важную роль в этом сыграл Жерсон Родригес. Легионеры «Динамо» очень быстро нашли общий язык. Жерсон пристрастил новичка киевлян к не совсем хорошим вещам. Футбол для Эрика отошел на второй план, а такие вещи для Луческу недопустимы.

Все надеялись, что после отъезда Жерсона что-то изменится для Эрика, но голова уже пошла кругом. Он уже так и не смог полноценно сконцентрироваться на футболе. Несмотря на травму Артема Беседина, в первой части сезона латиноамериканский нападающий провел всего 7 матчей во всех турнирах и забил один гол.



Второй момент – это сборная Венесуэлы. «Динамо» подписало абсолютно не готового игрока, пропустившего часть сборов. Его шаг за шагом подводили к хорошей игровой форме. Но все завершалось поездками в национальную команду. Всё это было очень долго. Только за первые полгода Эрик ездил в свою национальную команду четыре раза. Пересадки, другой климатический и часовой пояс. Как минимум, подготовка к следующему матчу выпадала. А там еще были травмы, двухнедельный ковид. И Рамирес постоянно находился в роли догоняющего. Надо было снова набирать кондиции. Конечно, в этом случае играли другие футболисты.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Рамирес (слева) против Хермана Песселья

Тот же Витиньо, никуда не ездивший во время международных пауз, за полгода существенно вырос. Уже в ноябре бразилец стал игроком стартового состава. Если бы не война, мог бы стать одним из лидеров команды. Бразилец дополнительно над собой работал, когда партнеры разъезжались в свои национальные команды, и проходил адаптацию. Рамирес же постоянно был в пути.

Последний штрих Рамиреса – отказ возвращаться после отпуска в Киев. Рамирес хотел остаться на родине и ждать начала сбора национальной команды, пропустив 10-14 дней подготовки из «Динамо». Луческу не стал терпеть такого отношения, и игроку начали искать новую команду.

Последний шанс на хорошую карьеру

Рамиресу уже 24 года. Сейчас будет определяться его дальнейшая судьба: либо будет выступать за второстепенные клубы Европы, либо соберется и сможет заиграть в «Динамо» и будет иметь дальнейшее развитие карьеры.

Последние два сезона для Эрика были неудачными. Сначала не смог задержаться в «Динамо». Потом неудачные аренды в хихонский «Спортинг» и братиславский «Слован». Несмотря на то, что Рамирес сыграл в этом сезоне 16 матчей и заработал 4 очка по системе гол+пас, у игрока возник конфликт с наставником – Владимиром Вайссом. Снова начались проблемы с своевременным возвращением после отпуска. Никто панькаться со своенравным венесуэльцем не стал – зимой «Слован» подписал ганского форварда из «Мальме» Малика Абубакари, а Рамиресу указали на дверь. «Слован» ведет борьбу за чемпионский титул с ДАКом, и у Вайсса нет времени заниматься перевоспитанием Эрика. Поэтому возвращение в Киев было единственным реальным вариантом иметь игровую практику весной.



ФК Слован. Эрик Рамирес



С таким резюме перспектив зацепиться за хороший вариант в Европе нет. Поэтому нужно доказывать свои таланты в «Динамо», чтобы летом снова не уехать куда-то в аренду. Сейчас Рамирес должен проявить свои волевые качества. Признать свои ошибки. Только работой он сможет доказать Луческу свои амбиции.

Лишний – Супряга?

Шансы заиграть в «Динамо» у Эрика есть. По потенциалу он может стать одним из лучших игроков УПЛ. Если Рамирес возьмет себя в руки, то будет иметь свои шансы стать основным нападающим киевлян.



Зимой Луческу попрощался с двумя форвардами – Артемом Бесединым и Владом Кулачем. Вопрос основного нападающего пока никак не решен. На зимних сборах два Владислава – Супряга и Ванат – не особо убедили, что они готовы играть в старте. Скорее всего, что Луческу каждому из них давал бы свои шансы. Стабильная игровая практика была бы у каждого. Но сейчас кто-то может оказаться лишним. Скорее всего, это будет Супряга, который не привык к тому, что место в составе нужно выгрызать зубами.

Приход Рамиреса позволяет перестроить игру. Ибо Эрик умеет вести силовую борьбу, а таких качеств нет у его конкурентов. Для позиционной игры Рамирес подходит больше всего. Потому сейчас все снова в его руках, а как он воспользуется шансом – покажут ближайшие матчи «Динамо».

Cергей ТИЩЕНКО