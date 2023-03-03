Наполи потерпел сенсационное поражение от Лацио, лишь второе в сезоне

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Наполи» дома сенсационно проиграл «Лацио» со счетом 0:1.

Единственный во встрече гол забил хавбек Матиас Весино на 67-й минуте.

Это лишь второе поражение для неаполитанцев в сезоне. «Наполи» лидирует в чемпионате (65 очков), «Лацио» вышел на второе место (48), опередив «Интер» и «Милан» (по 47).

Серия А. 25-й тур, 3 марта

Наполи – Лацио – 0:1

Гол: Весино, 67.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Весино, 67 мин.