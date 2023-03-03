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Чемпионат Италии
Наполи
03.03.2023 21:45 – FT 0 : 1
Лацио
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Италия
03 марта 2023, 23:48 | Обновлено 03 марта 2023, 23:58
359
1

Наполи потерпел сенсационное поражение от Лацио, лишь второе в сезоне

Единственный во встрече гол забил хавбек Матиас Весино на 67-й минуте

03 марта 2023, 23:48 | Обновлено 03 марта 2023, 23:58
359
1
Наполи потерпел сенсационное поражение от Лацио, лишь второе в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Наполи» дома сенсационно проиграл «Лацио» со счетом 0:1.

Единственный во встрече гол забил хавбек Матиас Весино на 67-й минуте.

Это лишь второе поражение для неаполитанцев в сезоне. «Наполи» лидирует в чемпионате (65 очков), «Лацио» вышел на второе место (48), опередив «Интер» и «Милан» (по 47).

Серия А. 25-й тур, 3 марта

Наполи – Лацио – 0:1

Гол: Весино, 67.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Весино, 67 мин.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Весино (Лацио).
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Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Лацио Наполи - Лацио Матиас Весино видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Rash VM
Помилка Хвічі принесла поразку Наполі. І не такий вже він і мегазірка як його дехто розкручує
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