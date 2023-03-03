Италия03 марта 2023, 23:48 | Обновлено 03 марта 2023, 23:58
359
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Наполи потерпел сенсационное поражение от Лацио, лишь второе в сезоне
Единственный во встрече гол забил хавбек Матиас Весино на 67-й минуте
03 марта 2023, 23:48 | Обновлено 03 марта 2023, 23:58
359
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В матче 25-го тура чемпионата Италии «Наполи» дома сенсационно проиграл «Лацио» со счетом 0:1.
Единственный во встрече гол забил хавбек Матиас Весино на 67-й минуте.
Это лишь второе поражение для неаполитанцев в сезоне. «Наполи» лидирует в чемпионате (65 очков), «Лацио» вышел на второе место (48), опередив «Интер» и «Милан» (по 47).
Серия А. 25-й тур, 3 марта
Наполи – Лацио – 0:1
Гол: Весино, 67.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Весино, 67 мин.
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Весино (Лацио).
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