Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Лацио – 0:1. Сенсация в Неаполе. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Италии
Наполи
03.03.2023 21:45 – FT 0 : 1
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 марта 2023, 03:55 | Обновлено 04 марта 2023, 04:42
128
0

Наполи – Лацио – 0:1. Сенсация в Неаполе. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 25-го тура чемпионата Италии

04 марта 2023, 03:55 | Обновлено 04 марта 2023, 04:42
128
0
Наполи – Лацио – 0:1. Сенсация в Неаполе. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Наполи» дома сенсационно проиграл «Лацио» со счетом 0:1.

Единственный во встрече гол забил хавбек Матиас Весино на 67-й минуте.

Это лишь второе поражение для неаполитанцев в сезоне. «Наполи» лидирует в чемпионате (65 очков), «Лацио» вышел на второе место (48), опередив «Интер» и «Милан» (по 47).

Серия А. 25-й тур, 3 марта

Наполи – Лацио – 0:1

Гол: Весино, 67.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Весино, 67 мин.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Весино (Лацио).
По теме:
Реал Сосьедад потерял важные очки в борьбе за тройку в Ла Лиге
Незабитый пенальти и результативный 1-й тайм. Ницца сыграла вничью с Осером
Наполи потерпел сенсационное поражение от Лацио, лишь второе в сезоне
Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Матиас Весино видео голов и обзор Лацио Наполи - Лацио
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На войне против рашистов погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу
Война | 03 марта 2023, 05:23 2
На войне против рашистов погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу
На войне против рашистов погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу

Олег Рысак защищал Украину от оккупантов

Топ-10 входящих трансферов УПЛ зимнего окна 2022/2023
Футбол | 03 марта 2023, 09:04 1
Топ-10 входящих трансферов УПЛ зимнего окна 2022/2023
Топ-10 входящих трансферов УПЛ зимнего окна 2022/2023

Активные «Шахтер» и «Днепр-1», подозрительная пассивность «Динамо»

Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
Теннис | 03.03.2023, 21:00
Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
Футбол | 03.03.2023, 18:08
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Металлиста подписал контракт с клубом из Бразилии
Футбол | 04.03.2023, 03:23
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Металлиста подписал контракт с клубом из Бразилии
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Металлиста подписал контракт с клубом из Бразилии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
02.03.2023, 01:04 1
Футбол
Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
03.03.2023, 09:20 8
Бокс
19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
02.03.2023, 11:25
Футбол
Марсель с Малиновским по пенальти сенсационно выбыл из Кубка Франции
Марсель с Малиновским по пенальти сенсационно выбыл из Кубка Франции
02.03.2023, 00:14 3
Футбол
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
02.03.2023, 17:10
Биатлон
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
02.03.2023, 19:30 3
Другие виды
Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
03.03.2023, 00:23 5
Теннис
Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
03.03.2023, 12:32 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности