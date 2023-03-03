В пятницу, 3 марта, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» состоится матч двадцать пятого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют «Наполи» и римский «Лацио». Стартовый свисток арбитра Луки Пайретто из Турина прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Наполи



Сезон-1989/90 был последним, когда неаполитанский «Наполи» достигал финиша чемпионской гонки на вершине турнирной таблицы, однако тогда никто и не мог подумать о настолько внушительном отрыве по набранным очкам и попросту тотальном доминировании над преследователями. Однако в текущем сезоне Лучано Спаллетти собрал коллектив единомышленников, которые твердо уверены в том, что скудетто от них никуда не денется еще с момента проведения первого тура, что находит воплощение непосредственно в игре «Партенопеи» на футбольном поле. «Южане» уже давно не имеют статуса непобедимых из-за одной удачно завершившейся для миланского «Интера» встречи (0:1), но при этом лишь «Лечче» (1:1) и «Фиорентина» (0:0) еще в конце августа прошлого года могли их хоть немного приостановить.

«Наполи» смирился с тем, что Кубок Италии в текущей кампании его мало интересует, нацелившись при этом на победу в чемпионате и как можно более продолжительное участие в Лиге чемпионов УЕФА. Однако после матча на выезде против «Айнтрахта» во Франкфурте (2:0) в Неаполе сейчас в шутку говорят и о европейском кубке в феноменальном сезоне. А что, если не в шутку? Во всяком случае, в той же Серии A команда Спаллетти останавливаться не намерена, и не просто при этом штампует победы одну за одной, а еще и старается большинство встреч сводить к нулю в графе «Пропущенные мячи», что делает позиции «южан» в чемпионской гонке чуть ли не абсолютными.

Лацио



И вот в чем римский «Лацио» действительно может соперничать с «Наполи» в этом футбольном году, так это в надежности обороны, и уж точно не в стабильности результатов. Маурицио Сарри может бесконечно долго метать стрелы в адрес правления «орлов», но большего финансового ресурса на трансферы он в ближайшее время точно не получит, поэтому за заветное место в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон столичный коллектив вынужден бороться с теми возможностями, которые у него уже есть. А конкуренты тем временем не дремлют, поэтому недавняя серия из трех матчей без побед в чемпионате от «бьянкочелести» без внимания с их стороны точно не осталась.

А «Лацио» тем временем еще и борется за еврокубковый трофей в Лиге конференций УЕФА. Хотя, как сказать борется. Скорее просто делает вид, так как один гол за два матча в предварительном раунде плей-офф против румынского «Клужа» и проход в следующий этап были посредственной заявкой на успех. Впрочем, дальше у «орлов» по календарю будет нидерландский АЗ, и вот там уже действительно будет не до шуток. В чемпионате команде Сарри также предстоит непростой период с дерби против «Ромы», выездом к «Монце» и домашней игрой против «Ювентуса», после которых четвертая строчка таблицы может оказаться для римлян желанным, а не текущим местом.

Ориентировочные составы



«Наполи»: Мерет – Оливера, Ррахмани, Ким, Ди Лоренцо – Эльмас, Лоботка, Ангисса – Кварацхелия, Осимхен, Политано.

«Лацио»: Проведель – Хисай, Патрик, Романьоли, Марушич – Луис Альберто, Катальди, Милинкович-Савич – Дзакканьи, Иммобиле, Андерсон.

Не сыграют: Распадори, Руи – Казале, Педро.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре вероятный чемпион продолжит побеждать. Нашей ставкой будет позиция – «Наполи» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.60 по линии Parimatch.

3 марта, пятница