Открыли второй круг УПЛ. Кривбасс минимально обыграл Колос

​Первый круг текущего сезона украинской Премьер-лиги, пусть с определенными исключениями, завершился еще в прошлом году, после чего для наших болельщиков наступила грустная пора без официальных соревнований. Но в конце концов в первые дни весеннего сезона национальное первенство вернулось, и после разогрева посреди недели в виде перенесенных матчей мы наконец-то перешли непосредственно к стартовой игре второй половины чемпионата. Криворожский «Кривбасс» и ковалевский «Колос» матчем между собой на стадионе «Горняк» взяли на себя ответственность открывать новую страницу в истории нашего футбола.

Достаточно сложно было выделить фаворита в этой встрече как перед самой игрой, так и во время первого тайма. Команды Юрия Вернидуба и Ярослава Вишняка подходили к противостоянию в наиболее оптимальных, если о таких вообще можно говорить, кондициях, так что футбол демонстрировали содержательный и не уступали друг другу в борьбе. Не забывали футболисты и о создании голевых моментов, хотя и преимущественно ограничивались дальними выстрелами, с которыми не без проблем справлялись оба голкипера.

Но где-то в первой половине игры обе стороны заметно увлеклись держанием мяча у центральной линии, по итогу чего пострадали скорее болельщики, оставшиеся без зрелища вплоть до перерыва. У «Кривбасса» при этом перестали выходить фланговые передачи, тогда как «Колос» словно демонстративно отказался от повышения градуса напряжения собственными атаками. И хотя скорости от игроков были гораздо более высокими, чем после летней паузы, мы постепенно возвращались к контексту так называемого «весеннего» футбола со всеми вытекающими последствиями.

Во второй половине игры мы все же стали свидетелями оживления игры со стороны обеих команд, и первыми пытались атаковать на этот раз гости. Два классных момента от Кравченко и Лысенко были загублены неуверенными действиями в завершение от этих исполнителей, после чего «Кривбасс» постепенно начал включаться в ход событий на поле. С трудностями, но футболисты Юрия Вернидуба продвигались к чужим владениям, и в итоге создали двойной момент с участием Микитишина.

Артур поначалу не пробил Волынца с острого угла на правом фланге штрафной, но заработанный угловой выполнил прямо на голову Вернидубу на границу вратарской, а партнер забил первый гол за время выступлений за клуб из Кривого Рога. Как потом выяснилось, наша игра проходила ровно до забитого мяча, поскольку все попытки «колосков» изменить ход встречи в собственную пользу при помощи замен ни к чему не привели, а тренерский штаб соперников ротацию со своей стороны использовал только для затягивания времени.

В следующем туре криворожский «Кривбасс» будет играть дома против донецкого «Шахтера», а ковалевский «Колос» наведается в гости ко львовскому «Руху».

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Кривбасс» – «Колос» - 1:0

Вернидуб, 61

Бескоровайный, 57 – Богданов, 11, Гончаренко, 67, Кравченко, 74

«Кривбасс»: Сарнавский – Стецьков, Бескоровайный, Вернидуб, Якимец (Понедельник, 89) – Капич, Банада – Хомченовский, Татарков (Приходько, 90+3), Микитишин (Задерака, 80) – Устименко (Дебелко, 81).

«Колос»: Волынец – Емец, Чоботенко, Гончаренко, Кравченко – Ориховский, Богданов (Милько, 61) – Смирный (Мякушко, 77), Болбат (Ильин, 77) – Лысенко (Исаенко, 61), Безбородько (Попов, 85).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 13 (7) – 11 (1)

Угловые: 8 – 3

Оффсайды: 2 – 2.

КРИВБАСС - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C