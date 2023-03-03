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Чемпионат Украины
Кривбасс
03.03.2023 13:00 – FT 1 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 16:25 | Обновлено 03 марта 2023, 16:27
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Кривбасс – Колос – 1:0. Победное завершение от Вернидуба. Видео гола, обзор

Вашему вниманию видеообзор матча УПЛ

03 марта 2023, 16:25 | Обновлено 03 марта 2023, 16:27
450
0
Кривбасс – Колос – 1:0. Победное завершение от Вернидуба. Видео гола, обзор
УПЛ

В пятницу, 3 марта, в 16-м туре чемпионата Украины отношения выяснили «Кривбасс» и Колос».

Со счетом 1:0 победу в матче одержала команда из Кривого Рога, в составе которой голом на 61-й минуте отметился Виталий Вернидуб.

Кривбасс – Колос – 1:0. Видео гола и обзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Вернидуб (Кривбасс).
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видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка Кривбасс - Колос
Источник Sport.ua
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