Украина. Премьер лига03 марта 2023, 16:25 | Обновлено 03 марта 2023, 16:27
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Кривбасс – Колос – 1:0. Победное завершение от Вернидуба. Видео гола, обзор
Вашему вниманию видеообзор матча УПЛ
03 марта 2023, 16:25 | Обновлено 03 марта 2023, 16:27
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В пятницу, 3 марта, в 16-м туре чемпионата Украины отношения выяснили «Кривбасс» и Колос».
Со счетом 1:0 победу в матче одержала команда из Кривого Рога, в составе которой голом на 61-й минуте отметился Виталий Вернидуб.
Кривбасс – Колос – 1:0. Видео гола и обзор матча
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Вернидуб (Кривбасс).
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