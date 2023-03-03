В пятницу, 3 марта, в 16-м туре чемпионата Украины отношения выяснили «Кривбасс» и Колос».

Со счетом 1:0 победу в матче одержала команда из Кривого Рога, в составе которой голом на 61-й минуте отметился Виталий Вернидуб.

Кривбасс – Колос – 1:0. Видео гола и обзор матча