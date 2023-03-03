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Колос К
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Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 17:04 | Обновлено 03 марта 2023, 17:16
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Радуюсь за то, что ребята забивают»

Наставник «Кривбасса» – о победе над «Колосом»

03 марта 2023, 17:04 | Обновлено 03 марта 2023, 17:16
93
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Радуюсь за то, что ребята забивают»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал оценку матчу 16-го тура УПЛ с «Колосом», в котором его подопечные победили со счетом 1:0.

– Очень волновался перед этим матчем. В принципе, как и любой другой тренер, ведь это первая официальная игра в этом году. Почему приехали со сбором в Турции за две недели до первого поединка, ведь хотели, чтобы ребята успели адаптироваться и поработать на этих полях, на которых играть. Я думаю, это было верно с нашей стороны. Это где-то и помогло сегодня победить.

Первый тайм был равный: и у нас были моменты, и у них. Второй тайм: ребята прибавили, забили гол. Могли еще отличиться, но это футбол. Победили, двигаемся дальше.

– После гола вашего сына Виталия испытали двойную радость?

– Знаете, кто бы ни забил: Микитишин, Вернидуб, Стецьков… К каждому из них будут родительские чувства. Радуюсь за то, что ребята забивают. Действительно, Виталик сегодня забил, и я рад за него. Принес нам победу, забил хороший мяч. В целом, хорошо отыграли все. Выглядели единой командой, единым механизмом. Поэтому очень рад за команду.

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига Кривбасс - Колос Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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