Кривбасс – Колос. Текстовая трансляция матча

В пятницу, 3-го марта, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Кривой Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Сказочным и беззаботным начало первого сезона в «элите» под руководством самого Юрия Вернидуба для «Кривбасса» не получилось. Команда очень долго запрягала, но перед зимней паузой за пять матчей набрала более 60% от общего количества очков. У «Колоса» в то же самое время с результатами поначалу все было неплохо, но затем команда Ярослава Вишняка начала буксовать, и в итоге с криворожцами ее разделяет всего два очка. Но кто лучше вернется к игре после почти трех месяцев простоя?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.