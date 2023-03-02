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Кривбасс
03.03.2023 13:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 19:23 | Обновлено 02 марта 2023, 19:25
76
0

Кривбасс – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

02 марта 2023, 19:23 | Обновлено 02 марта 2023, 19:25
76
0
Кривбасс – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В пятницу, 3-го марта, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Кривой Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Сказочным и беззаботным начало первого сезона в «элите» под руководством самого Юрия Вернидуба для «Кривбасса» не получилось. Команда очень долго запрягала, но перед зимней паузой за пять матчей набрала более 60% от общего количества очков. У «Колоса» в то же самое время с результатами поначалу все было неплохо, но затем команда Ярослава Вишняка начала буксовать, и в итоге с криворожцами ее разделяет всего два очка. Но кто лучше вернется к игре после почти трех месяцев простоя?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Колос
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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