В пятницу, 3 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало - в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Кривбасс»

Первый круг криворожская команда начала провально. Достаточно долго не могли забить гол, а затем – одержать первую победу. На фоне неудовлетворительных результатов, Брий Вернидуб периодически начинал говорить о вероятности своей отставки. Но со временем все наладилось. Основным форвардом стал периодически забивал Роман Дебелко, команда начала демонстрировать характер, являющийся визиткой команд Вернидуба и на отсутствие которого жаловался тренер.

А особенно красиво получилось закончить первый круг. «Днепр-1», всю летнюю и осеннюю часть сезона в Украине не знавший поражений, не сумел победить дерзкого бывшего «одноклассника». 2:1 в пользу криворожцев - как известно, хорошо запоминается последнее слово.

Зимой на сборах подопечные Вернидуба провели девять матчей, по три раза выиграли, сыграли вничью и проиграли, забили двенадцать мячей, пропустили восемь. Лучшими бомбардирами стали забившие по два раза Банада, Хомченовский, Устименко и Дебелко, по разу отличились Кораблин, Капич, Татарков и Задерака.

В зимнее трансферное окно команду покинули свободными агентами Зотько и Ловрич, Назар Волошин вернулся в «Динамо», а Алексей Хобленко был арендован «Карпатами».

«Колос»

«Колос» же, напротив, ярко начал первую часть сезона и долгое время держался в группе лидеров. Но таким получилось толки начало, дальше ковалевцы начали терять очки и откатились в турнирке на шестое место, опережая своего завтрашнего соперника на две позиции и на два очка.

На сборах команда провела семь матчей, у нее тоже симметрия - три победы, ничья и три поражения, забили восемь раз, пропустили одиннадцать. Дважды отличился Милько, по разу забили Ореховский, Смирный, Лысенко, Емец, Мякушко, Ильин.

В трансферное окно команду покинули Кузык, Задоя и Соловьев, которые, в принципе, не играли особой роли в команде, усилиться в очередной раз удалось Никитой Кравченко.

Статистика встреч

Между собой команды провели одну официальную игру – матч первого круга. Он закончился минимальной победой «Колоса», гол забил Гончаренко.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Сарнавский – Якимец, Вернидуб, Бескоровайный, Стецьков – Банада, Капич – Задерака, Татарков, Лунев – Дебелко.

«Колос»: Волынец – Кравченко, Новак, Чоботенко, Черноморец – Милько, Богданов – Ильин, Мякушко, Болбат – Лысенко.

Прогноз на противостояние

Не так давно игроки «Колоса» спрашивали у ChatGPT, как победить «Кривбасс», и получили исчерпывающий ответ – по максимуму использовать свои сильные стороны и ловить соперника на ошибках. Пожалуй, это будет делать и «Кривбасс», поэтому, учитывая также первую игру после паузы и примерно равный класс команд, спрогнозируем результативную ничью.

3 марта, пятница