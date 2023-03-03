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Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 17:43 | Обновлено 03 марта 2023, 18:29
944
0

ОФИЦИАЛЬНО. Федорив – игрок Днепра-1

Опытный защитник сменил клуб в УПЛ

03 марта 2023, 17:43 | Обновлено 03 марта 2023, 18:29
944
0
ОФИЦИАЛЬНО. Федорив – игрок Днепра-1
СК Днепр-1

Днепровский «Днепр-1» объявил о подписании 35-летнего защитника Виталия Федорива.

Сообщается, что клуб арендовал опытного игрока у харьковского «Металлиста», за который он играл в последнее время. Договор аренды рассчитан до конца текущего сезона.

Виталий Федорив будет играть за «Днепр-1» под 14-м игровым номером.

Ранее уже сообщалось, что Федорив внесен в заявку «Днепра-1» на весеннюю часть нынешнего сезона.

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Виталий Федорив трансферы трансферы УПЛ Металлист Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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