Украина. Премьер лига03 марта 2023, 17:43 | Обновлено 03 марта 2023, 18:29
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ОФИЦИАЛЬНО. Федорив – игрок Днепра-1
Опытный защитник сменил клуб в УПЛ
03 марта 2023, 17:43 | Обновлено 03 марта 2023, 18:29
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Днепровский «Днепр-1» объявил о подписании 35-летнего защитника Виталия Федорива.
Сообщается, что клуб арендовал опытного игрока у харьковского «Металлиста», за который он играл в последнее время. Договор аренды рассчитан до конца текущего сезона.
Виталий Федорив будет играть за «Днепр-1» под 14-м игровым номером.
Ранее уже сообщалось, что Федорив внесен в заявку «Днепра-1» на весеннюю часть нынешнего сезона.
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