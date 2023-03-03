ОФИЦИАЛЬНО. Федорив – игрок Днепра-1

Днепровский «Днепр-1» объявил о подписании 35-летнего защитника Виталия Федорива.

Сообщается, что клуб арендовал опытного игрока у харьковского «Металлиста», за который он играл в последнее время. Договор аренды рассчитан до конца текущего сезона.

Виталий Федорив будет играть за «Днепр-1» под 14-м игровым номером.

Ранее уже сообщалось, что Федорив внесен в заявку «Днепра-1» на весеннюю часть нынешнего сезона.