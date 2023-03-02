АРТЕТА: «Нам нужно было немного магии, и Сака сделал это»
Менеджер «Арсенала» – о победе над «Эвертоном»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку игре чемпионата Англии с «Эвертоном», в которой его подопечные добились победы со счетом 4:0. Напомним, в матче по голу забили Сака и Эдегор, а Мартинелли стал автором дубля.
«Я доволен победой и тем, как мы играли после первых 25 минут. В начале матча у нас были сложности, играть против «Эвертона» трудно. Как только мы забили первый гол, игра раскрылась. Нам нужно было немного магии, и Букайо [Сака] сделал это. Затем мы прибавили и заслужили победу.
Из-за стиля «Эвертона» – вертикальной игры, подборов мяча – маленького преимущества в счете было недостаточно. Но во втором тайме мы сыграли действительно хорошо и могли забить больше. Я рад, когда вижу, что команда играет так, как мы хотим. Я очень доволен зрелостью и качеством игры, которые мы продемонстрировали», – признался 40-летний испанский специалист.
Ранее Артета рассказал о важности для команды украинца Александра Зинченко.
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