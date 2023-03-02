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  4. Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
Англия
02 марта 2023, 02:53 |
158
0

Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»

Украинец помог своей команде разгромить «Эвертон»

02 марта 2023, 02:53 |
158
0
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после победы над «Эвертоном» (4:0) рассказал о важности для команды украинца Александра Зинченко

«Вот почему мы привезли его сюда. Потому что он привносит в команду что-то новое. Его менталитет и способность делать определенные вещи позволяют нам быть непредсказуемыми и создавать много угроз каждый раз, когда мы владеем мячом».

В текущем сезоне Зинченко принял участие в 18 матчах Английской Премьер-лиги, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Эвертон Микель Артета
Источник ФК Арсенал Лондон
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