Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
Лидер АПЛ одержал уверенную победу, Зинченко сделал ассист
Отчет о матче ожидайте позже.
Английская Премьер-лига. Перенесенный матч 7 тура.
«Арсенал» – «Эвертон» – 4:0
Сака (40), Мартинелли (45+2, 81), Эдегор (71)
Тарковски (51), Годфри (66)
«Арсенал»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Магальянс, Зинченко (Тирни, 82), Эдегор, Жоржиньо (Парти, 46), Джака (Виейра, 72), Сака (Смит-Роу, 82), Троссард (Нкетиа, 72), Мартинелли
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Годфри, 61), Кин, Тарковски, Миколенко, Дукуре (Дэвис, 79), Гейе (Холгейт, 46), Онана, Макнил, Ивоби, Мопе (Грей, 61)
Арбитр: Майкл Оливер
Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
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