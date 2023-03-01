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Чемпионат Англии
Арсенал
01.03.2023 21:45 – FT 4 : 0
Эвертон
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Англия
01 марта 2023, 23:43 | Обновлено 01 марта 2023, 23:47
737
2

Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон

Лидер АПЛ одержал уверенную победу, Зинченко сделал ассист

01 марта 2023, 23:43 | Обновлено 01 марта 2023, 23:47
737
2
Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Английская Премьер-лига. Перенесенный матч 7 тура.

«Арсенал» – «Эвертон» – 4:0

Сака (40), Мартинелли (45+2, 81), Эдегор (71)

Тарковски (51), Годфри (66)

«Арсенал»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Магальянс, Зинченко (Тирни, 82), Эдегор, Жоржиньо (Парти, 46), Джака (Виейра, 72), Сака (Смит-Роу, 82), Троссард (Нкетиа, 72), Мартинелли

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Годфри, 61), Кин, Тарковски, Миколенко, Дукуре (Дэвис, 79), Гейе (Холгейт, 46), Онана, Макнил, Ивоби, Мопе (Грей, 61)

Арбитр: Майкл Оливер

Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

АРСЕНАЛ – ЭВЕРТОН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Виталий Миколенко Арсенал - Эвертон отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
Арсенал з Перемогою!!!
Зінченко з класною грою!!!
Миколенку  в наступній грі перемогти Ноттінгем бажаю!!!
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