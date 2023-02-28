В среду, 1 марта, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч седьмого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонские «Арсенал» и «Эвертон». Стартовый свисток рефери Майкла Оливера из Ашингтона прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Арсенал



Матчи седьмого тура АПЛ в свое время перенесли по причине траура из-за смерти Королевы Елизаветы II, после чего организаторы национального первенства судорожно пытаются расставить недостающие игры в календари команд-участниц состязаний. Впрочем, что в начале октября 2022 года, что сейчас – лондонский «Арсенал» продолжает возглавлять турнирную таблицу. Поменялась лишь группа преследователей позади «канониров» – «Манчестер Сити» сейчас отстает на два очка, однако, в случае победы коллектива Микеля Артеты в предстоящей игре, эта дистанция вновь увеличится до пяти баллов. А если бы столичный коллектив еще и не раздавал недавно заветные пункты любому попавшемуся сопернику, то в итоге мог бы даже мысленно примерять корону.

Однако «Арсенал» нынче далеко небезгрешен, и уже точно ему не удастся повторить феноменальный сезон без поражений образца начала XXI века. Впрочем, в современных реалиях у футболистов настолько большая нагрузка по ходу футбольного года, что кризисные периоды для каждой из команд уже выглядят скорее обязательным компонентом футбольной жизни. Другое дело – как именно борются со своими проблемами коллективы.

«Канониры», к примеру, вовремя остановились в своем падении, которое продлилось целых четыре игры, с конца января до середины февраля, и в последних двух встречах против «Астон Виллы» (4:2) и «Лестера» (1:0) продемонстрировали чемпионскую выдержку. На данный момент ситуация для Артеты выглядит опасной только в плане центрального нападающего из-за травмы Эдди Нкетии, но в том же матче против «лис» Мартинелли и Троссар прекрасной связкой компенсировали его отсутствие. А руководил этим всем с капитанской повязкой Александр Зинченко, что было действительно топ-событием на фоне годовщины начала полномасштабной войны.

Эвертон



Примечательно, что в пресловутую серию неудач «Арсенала» свой вклад сенсационно внес «Эвертон», который уже не первый год принято считать кризисным коллективом. Во главе с Френком Лэмпардом «ириски» так и не начали достигать приемлемых результатов, поэтому Шон Дайч сейчас старается компенсировать недочеты в работе своего предшественника в очередном проблемном клубе. Что-то удается, что-то – нет, однако лучше менеджера для «Эвертона», наверное, было бы сложно отыскать. Команда действительно может обыграть «Арсенал» (1:0), но затем уступит в дерби «Ливерпулю» (0:2), а потом минимально одолеет «Лидс» (1:0), ради того, чтобы через неделю уступить «Астон Вилле» (0:2).

Как видим, постоянство в команде Дайча есть только в плане результатов и, пока что, положения в зоне вылета в турнирной таблице. Против команд высокого уровня или находящихся в хорошей форме «Эвертон» на выезде по-прежнему играет скверно, поэтому для него нет особой разницы, когда именно было бы уместнее сыграть этот перенесенный матч – еще при Лэмпарде или уже при Дайче. Однако избавление от проблем находится относительно рядом – победа может позволить команде из Ливерпуля вскочить аж на 14 строчку, а там и до экватора турнирной таблицы рукой подать. Но впереди на выходных игра против «Ноттингем Форест», и, кажется, главный акцент «ириски» на этой неделе сделают именно на нее.

Ориентировочные составы



«Арсенал»: Рамсдейл – Зинченко, Габриэль, Салиба, Томиясу – Парти, Джака – Мартинелли, Едегор, Сака – Троссар.

«Эвертон»: Пикфорд – Миколенко, Коуди, Тарковски, Коулман – Онана, Гуйе, Дукуре – Ивоби, Грей, Макнил.

Не сыграют: Эльнени, Жезус – Калверт-Льюин, Таунсенд, Гарнер, Паттерсон.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке команда Клоппа продолжит победный путь. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Арсенал» (-1).

1 марта, среда