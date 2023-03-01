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Англия
01 марта 2023, 13:13 |
73
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Арсенал – Эвертон. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7 тура Английской Премьер-лиги

01 марта 2023, 13:13 |
73
0
Арсенал – Эвертон. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 марта, состоится перенесенный поединок 7 тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Эвертон». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Предстоящее противостояние привлекает внимание украинских любителей футбола, ведь в составах соперников выступают наши соотечественники Александр Зинченко и Виталий Миколенко. Лучше дела обстоят у Зинченко, который вместе с «Арсеналом» лидирует в турнирной таблице АПЛ. А недавно Александр с капитанской повязкой вывел «канониров» на матч с «Лестером». А вот «Эвертон» в нынешнем сезоне борется за сохранение путевки в высшем английском дивизионе. Команды встречались в начале февраля: «ириски» неожиданно обыграли «Арсенал» со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Эвертон», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Виталий Миколенко Арсенал - Эвертон текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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