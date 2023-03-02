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Чемпионат Англии
Арсенал
01.03.2023 21:45 – FT 4 : 0
Эвертон
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Англия
02 марта 2023, 03:56 |
209
0

Арсенал – Эвертон – 4:0. Зинченко помог с разгромом. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7 тура чемпионата Англии

02 марта 2023, 03:56 |
209
0
Арсенал – Эвертон – 4:0. Зинченко помог с разгромом. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном поединке 7 тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» разгромил «Эвертон» со счетом 4:0.

Отличный матч провел украинец Александр Зинченко, который сделал результативную передачу и поучаствовал в четвертом голе своей команды. Всю встречу на поле также провел украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко.

«Канониры» лидируют в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, а «Эвертон» ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча «Арсенал» – «Эвертон».

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Виталий Миколенко Арсенал - Эвертон видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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