Арсенал – Эвертон – 4:0. Зинченко помог с разгромом. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 7 тура чемпионата Англии
В перенесенном поединке 7 тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» разгромил «Эвертон» со счетом 4:0.
Отличный матч провел украинец Александр Зинченко, который сделал результативную передачу и поучаствовал в четвертом голе своей команды. Всю встречу на поле также провел украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко.
«Канониры» лидируют в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, а «Эвертон» ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча «Арсенал» – «Эвертон».
События матча
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