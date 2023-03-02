Арсенал – Эвертон – 4:0. Зинченко помог с разгромом. Видео голов и обзор

В перенесенном поединке 7 тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» разгромил «Эвертон» со счетом 4:0.

Отличный матч провел украинец Александр Зинченко, который сделал результативную передачу и поучаствовал в четвертом голе своей команды. Всю встречу на поле также провел украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко.

«Канониры» лидируют в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, а «Эвертон» ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча «Арсенал» – «Эвертон».