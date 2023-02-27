Поражение Джейка Пола, золото Ковтуна, гол Кривцова и ассист Цыганкова

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26 февраля.

1. Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам. Судьи боя в Саудовской Аравии вынесли раздельное решение в пользу британца.

2. Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира. Команда Айнарса Багатскиса хлопнула дверью напоследок.

3. Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру. Киевляне сыграли с лидером чемпионата Латвии вничью со счетом 1:1.

4. ВИДЕО. Первый трофей для тен Хага. МЮ выиграл Кубок Лиги. Манкунианцы в финале обыграли «Ньюкасл».

5. Ковтун выиграл золото на этапе Кубка мира в Коттбусе. Украинцу не оказалось равных на параллельных брусьях.

6. ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок. Арман Дюплантис бьет свои же рекорды.

7. Жирона c двумя автоголами обыграла Атлетик, Цыганков сделал ассист. Украинец сделал еще одно результативное действие в составе новой команды.

8. Результативный дебют. Кривцов забил гол за Интер Майами в МЛС. Украинец забил гол в конце первого тайма.

9. Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби. Грэм Поттер не может вывести команду из кризиса.

10. Мбаппе и Месси. ПСЖ в чемпионате взял реванш у Марселя за вылет из Кубка. Пара парижских форвардов сделала игру, а Руслан Малиновский не помог своей команде.