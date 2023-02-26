Недавно команды играли между собой в Кубке Франции. Игра тогда вышла боевой, а Руслан Малиновский принес победу «Марселю». Что-то подобное мы ожидали увидеть и в этот раз, учитывая, что украинец вышел в старте.

И нельзя сказать, что «Марсель» играл плохо. Просто в его составе есть много добротных игроков, а вот у парижан есть минимум два гения. Именно они – Килиан и Лионель – и сделали игру. В первом тайме сначала Мбаппе реализовал выход на свидание с голкипером, а через несколько минут отдал голевую передачу на Месси с левого фланга, аргентинцу оставалось не промахнуться с убийственной позиции.

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Во втором тайме эта пара довела счет до разгромного. Все было тоже эффектно и результативно, а вместе с тем и просто – Мбаппе в пкасание замкнул заброс Месси и сделал счет 0:3.

А что «»Марсель"? Не удалось реализовать несколько стопроцентных моментов (лучший был в Витиньи в конце матча, но Доннарумма выдал суперсейв) Руслан Малиновский ни разу нормально не пробил. Стоит отметить, что и при исполнении опасных штрафных украинец подходил к мячу, но били его партнеры.

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0:3 – «Марсель» имел возможность сократить расстояние от лидера чемпионата и навязать борьбу за чемпионство, но проиграл ключевой матч и, пожалуй, о золотых медалях в этом сезоне может переставать мечтать.

Чемпионат Франции по футболу. 25 тур.

«Марсель» - ПСЖ - 0:3.

Мбаппе, 26, 53, Мессі, 29.

«Марсель»: Лопес - Байи (Клосс, 66), Балерди, Колашинац - Ундер (Пайе, 81), Ронжьє, Верету, Тавареш - Малиновський (Унаї, 81), Гендузи - Санчес (Витинья, 81).

ПСЖ: Доннарумма - Рамос, Кимпембе (Данило Перейра, 16), Маркиньос - Мукиеле (Заир-Емери, 61), Фабиан Руис, Вітінья - Вератти, Мендеш (Бернат, 76) - Мбаппе, Месси.

Арбитр: Клеман Тюрпен.

Стадион: «Велодром» (Марсель, Франция).

МАРСЕЛЬ - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА