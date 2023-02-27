Марсель – ПСЖ – 0:3. Дубль Мбаппе, 700-й мяч Месси. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 25-го тура чемпионата Франции
В матче 25-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде разгромил «Марсель» со счетом 3:0.
Форварды парижской команды сделали игру: француз Килиан Мбаппе оформил дубль, а аргентинец Лионель Месси забил 700-й гол на клубном уровне.
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в основном составе хозяев и провел на поле 81 минуту, но не помог своей команде достичь положительного результата.
🏆 Лига 1. 25-й тур, 26 февраля
Марсель – ПСЖ – 0:3
Голы: Мбаппе, 25, 53, Месси, 29.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Мбаппе, 25 мин.
ГОЛ! 0:2. Месси, 29 мин. Лионель забил 700-й гол на клубном уровне
ГОЛ! 0:3. Мбаппе, 53 мин.
События матча
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