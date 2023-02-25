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Чемпионат Франции
Марсель
26.02.2023 21:45 - : -
ПСЖ
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Франция
25 февраля 2023, 22:15 |
223
0

Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Команда Малиновского может сократить отставание от лидера

25 февраля 2023, 22:15 |
223
0
Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля состоится топ-матч тура чемпионата Франции между лидерами «Марселем» и ПСЖ. Игра стартует в 21:45.

Марсель

«Марсель» в последних десяти матчах чемпионата Франции проиграл лишь один раз, что позволяет команде считаться претендентом на титул. Сейчас «Марсель» находится на серии из трех кряду побед, а в таблице Лиги 1 перед очным противостоянием отстает от ПСЖ всего на 5 пунктов. Учитывая проблемы парижан, эту дистанцию вполне можно отыграть.

Отметим, что в этом месяце команда Игора Тудора уже обыгрывала ПСЖ, когда выбила соперника из Кубка Франции. Тогда великолепный гол Руслана Малиновского помог «Марселю» пройти дальше, а сам украинец, похоже, чувствует себя на новом месте более чем уверенно. У Малиновского в девяти матчах два гола, а также статус основного игрока.

Перед матчем с ПСЖ у наставника хозяев есть проблемы в обороне. Не сыграют защитники Амин Харит, Самуэл Жиго и Шансель Мбемба, но в основу сможет вернуться Эрик Байлли.

ПСЖ

У ПСЖ, учитывая финансовые возможности клуба и состав, сейчас проблем больше, чем можно было рассчитывать. Команда в последних четырех матчах во всех турнирах потерпела три поражения, а могло быть и четыре неудачи, если бы Мбаппе и Месси чудом не спасли парижан в конце прошлого матча с «Лиллем». К этому добавим вылет из Кубка Франции и домашнее поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов, а также относительно небольшой запас в Лиге 1.

ПСЖ после минувшего тура остался без Неймара и Нуно Мендеша, а также под вопросом Ашраф Хакими. Наставнику Кристофу Галтье точно нужно решать проблемы в обороне, учитывая, что команда в шести кряду встречах Лиги 1 не уходит с поля без пропущенного гола. В целом, для ПСЖ это, возможно, даже более важный матч, чем для их соперника. Даже если «Марсель» не выиграет титул, но вернется в Лигу чемпионов, это уже будет успех, а вот если парижане не выиграют чемпионство, то это будет неприятная для клуба сенсация.

Мы же будем консервативными и поставим на ничью по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Марсель: Лопес, Байлли, Балерди, Колашинац, Клаусс, Ронжье, Верету, Тавареш, Малиновский, Ундер, Алексис

ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Маркиньос, Рамос, Бернат, Верратти, Данило, Витинья, Месси, Мбаппе, Экитике

26 февраля, воскресенье

Марсель - ПСЖ
Марсель. Старт в 21:45
ТВ-трансляция – сервис Megogo
Судья: Клеман Тюрпен
Прогноз Sport.ua – 2:2
Parimatch
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Марсель ПСЖ чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский прогнозы
Источник Sport.ua
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