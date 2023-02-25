В воскресенье, 26 февраля, состоится поединок 25 тура чемпионата Франции по футболу, в котором будут играть «Марсель» и ПСЖ. Игра пройдет в Марселе (Франция) на поле стадиона «Велодром», начало – в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Помните выступления Руслана Малиновского в Италии? «Милан», «Интер», «Наполи» и особенно «Ювентус» постоянно получали в свои ворота голы от нашего земляка, из-за чего его небезосновательно называли «игроком для больших матчей». Такой титул Руслан уже подтвердил и во Франции – не так давно «Марсель» играл с ПСЖ в национальном кубке и сенсационно победил благодаря голу украинца. Нынешняя игра будет уже в чемпионате, соперники соответственно занимают второе и первое место в турнирной таблице, поэтому, без сомнения, будет интересно, даже несмотря на отсутствие получившего серьезную травму Неймара.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Марсель» – ПСЖ в украинской версии сайта.