Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру

В воскресенье, 26 февраля, состоялся товарищеский матч между киевским «Динамо» и латвийской «Валмиерой». Игра завершилась со счетом 1:1.

Матч начался достаточно скучно. Хотя и весь первый тайм прошел также. Команды по очереди владели инициативой, но моментов было очень мало. Лучшим, естественно, оказался удар Буяльского, мяч после которого попал в перекладину. На этом из интересного все. Стоит отметить, что игроки «Валмиеры» играли достаточно грубо, но получили желтых карточек минимум. Игроки «Динамо» были откровенно удивлены таким поведением и даже задавали вопросы своим соперникам, зачем так фолить в товарищеском поединке?

Вообще к судейству много вопросов. Несколько раз не засчитывался правильно аут или даже удар от ворот, арбитр часто прощал игрокам латвийской команды грубую игру. Во втором тайме он даже не увидел игру рукой защитника «Валмиеры».

Вторая 45-минутка началась более активно и это принесло свои плоды. На 57-й минуте после после прострела Дубинчака с левого фланга отличился Буяльский, который в подкате выставил ногу, что было похоже больше на хоккейное движение. Тем не менее, мяч прошел мимо голкипера и счет в матче был открыт. Однако буквально через 3 минут «Валмиера» сравняла счет. После атаки через правый фланг отличился Гуей, который буквально закатил мяч аккуратным ударом в левый угол.

«Динамо» играло слабо. «Валмиера» имела шанс победить, так как Гуйе опасно пробил в противоход Моргуну, но кипер киевлян сыграл надежно. У киевлян в этом поединке было очень много проблем с выходом из под прессинга и с логичным завершением атаки. Мало ударов, а акцентированных вообще можно на одной руке пересчитать. Да и с обороной у киевлян было что-то непонятное. Тому подтверждение как минимум два удара Гуйе, которые были описаны выше.

Для «Динамо» это был последний матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда сыграет уже 4 марта с «Ингульцом» в 16-м туре чемпионата Украины по футболу.



Товарищеский матч. 26 февраля

Динамо – Валмиера – 1:1

Буяльский, 54 – Гуйе, 57

Сидорчук, 53, Кабаев, 68 – Каирмани, 24

«Динамо»: 51. Моргун, 20. Караваев, 25. Дячук, 34. Сирота, 44. Дубинчак, 5. Сидорчук (Андриевский, 57), 19. Гармаш, 91. Волошин, 29. Буяльский, 7. Кабаев, 11 .Ванат (Царенко, 75)

«Валмиера»: 12. Ольсес, 27, Бирка, 4. Вейпс, 2. Балодис, 23. Тонишевс, 10. Яунземс, 6. Желизко, 39. Каирмани, 22. Диоп, 31. Варславанс, 19. Гуйе