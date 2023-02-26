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Товарищеские матчи
Динамо Киев
26.02.2023 16:00 – FT 1 : 1
Валмиера
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Украина. Премьер лига
26 февраля 2023, 17:45 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:35
2139
28

Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру

Киевляне сыграли с лидером чемпионата Латвии вничью со счетом 1:1

26 февраля 2023, 17:45 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:35
2139
28
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 26 февраля, состоялся товарищеский матч между киевским «Динамо» и латвийской «Валмиерой». Игра завершилась со счетом 1:1.

Матч начался достаточно скучно. Хотя и весь первый тайм прошел также. Команды по очереди владели инициативой, но моментов было очень мало. Лучшим, естественно, оказался удар Буяльского, мяч после которого попал в перекладину. На этом из интересного все. Стоит отметить, что игроки «Валмиеры» играли достаточно грубо, но получили желтых карточек минимум. Игроки «Динамо» были откровенно удивлены таким поведением и даже задавали вопросы своим соперникам, зачем так фолить в товарищеском поединке?

Вообще к судейству много вопросов. Несколько раз не засчитывался правильно аут или даже удар от ворот, арбитр часто прощал игрокам латвийской команды грубую игру. Во втором тайме он даже не увидел игру рукой защитника «Валмиеры».

Вторая 45-минутка началась более активно и это принесло свои плоды. На 57-й минуте после после прострела Дубинчака с левого фланга отличился Буяльский, который в подкате выставил ногу, что было похоже больше на хоккейное движение. Тем не менее, мяч прошел мимо голкипера и счет в матче был открыт. Однако буквально через 3 минут «Валмиера» сравняла счет. После атаки через правый фланг отличился Гуей, который буквально закатил мяч аккуратным ударом в левый угол.

«Динамо» играло слабо. «Валмиера» имела шанс победить, так как Гуйе опасно пробил в противоход Моргуну, но кипер киевлян сыграл надежно. У киевлян в этом поединке было очень много проблем с выходом из под прессинга и с логичным завершением атаки. Мало ударов, а акцентированных вообще можно на одной руке пересчитать. Да и с обороной у киевлян было что-то непонятное. Тому подтверждение как минимум два удара Гуйе, которые были описаны выше.

Для «Динамо» это был последний матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда сыграет уже 4 марта с «Ингульцом» в 16-м туре чемпионата Украины по футболу.

Товарищеский матч. 26 февраля

Динамо – Валмиера – 1:1

Буяльский, 54 – Гуйе, 57

Сидорчук, 53, Кабаев, 68 – Каирмани, 24

«Динамо»: 51. Моргун, 20. Караваев, 25. Дячук, 34. Сирота, 44. Дубинчак, 5. Сидорчук (Андриевский, 57), 19. Гармаш, 91. Волошин, 29. Буяльский, 7. Кабаев, 11 .Ванат (Царенко, 75)

«Валмиера»: 12. Ольсес, 27, Бирка, 4. Вейпс, 2. Балодис, 23. Тонишевс, 10. Яунземс, 6. Желизко, 39. Каирмани, 22. Диоп, 31. Варславанс, 19. Гуйе

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Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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Syrnadoping
Донецькі настільки закомплексовані, що воняють під кожною новиною про киян
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+5
DK1961
Кроты рожают новые ники поминутно, еще и  пытаются сами с собой при этом спорить (неизлечимая болезнь в 6-й палате). Ну а в отношении игры... ее у Динамо нет, т.к. в каждом матче новый состав. Луческу продолжает разрушать команду при молчаливом согласии Суркиса.
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+1
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Gargantua
последний матч на сборах. ни разу так и не сыграли составом близким к основному.
посмотрим что из этого выйдет.
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0
Pecheneg2004
Ничья для Днонамо с такой сильной командой как Валмиера это уже уровень!!! Думаю, с Вересами, Ингульцами можно будет смело 3 очка в чемпионате брать!!!
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-4
Серж Пидр
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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-5
Показать Скрыть 6 ответов
mastorent
надо было наголо побриться, как при сабо. а вдруг бы выиграли
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-5
Перец
Гри як не було так і немає, пас назад три вперед ,краще б Суркіс гроші віддав  на швидше відновлення пораненим бійцям в шпиталях
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-9
Показать Скрыть 1 ответ
Гоча Молча
Разнорабочие латвийцы могли и выиграть сегодня у гранда европейского футбола 
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-13
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