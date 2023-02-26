МОРГУН: «Динамо провело 14 спаррингов. Конечно, наступила усталость»
Голкипер киевской команды прокомментировал ничью в спарринге с «Валмиерой»
Голкипер «Динамо» Валентин Моргун прокомментировал ничью в заключительном контрольном матче турецких сборов с латвийской «Валмиерой» (1:1) и подвел итоги зимнего подготовительного периода.
– Мы провели много спаррингов, подготовились к возобновлению сезона. Хотели сегодня победить, чтобы с хорошим настроением уехать домой, но результат ничейный. Очень трудная игра, было много борьбы.
– На сборах был насыщенный график – команда провела 14 спаррингов. Нет ли усталости?
– Конечно, усталость присутствует. Также, может быть, нам сегодня не хватало эмоций. Много матчей, много сил было потрачено. Сегодня этих эмоций и сил нам немного не хватило.
– Какой момент этих сборов тебе больше всего запомнится?
– Таких моментов было много, сложно выделить. Каждый выход на поле в составе «Динамо» – это уже приятный момент. Мы провели в Турции 37 дней. Было очень много тренировок, много разных эмоций. Сначала было тяжело, потом немного легче, а под конец – снова тяжело. Это сборы.
– «Динамо» уже готово к возобновлению сезона?
– Это уже покажет сезон. Но я считаю, что да. Мы здесь очень долго и тяжело работали, поэтому должны быть готовы.
– Какие дальнейшие планы «Динамо» на ближайшие дни?
– В понедельник мы целый день проведем в пути в Киев. 28 февраля у команды будет выходной. А уже с 1 марта начнем готовиться к матчу с «Ингульцем».
Было уже много сказано слова благодарности нашим воинам, и нужно это еще много раз повторить. Благодаря им мы имеем возможность заниматься любимым делом. Знаю, что наши игры смотрят, пишут нам, интересуются, как команда сыграла. Мы играем для наших болельщиков, в том числе для тех, кто защищает нашу землю.
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