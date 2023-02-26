МОРГУН: «Динамо провело 14 спаррингов. Конечно, наступила усталость»

Голкипер «Динамо» Валентин Моргун прокомментировал ничью в заключительном контрольном матче турецких сборов с латвийской «Валмиерой» (1:1) и подвел итоги зимнего подготовительного периода.

– Мы провели много спаррингов, подготовились к возобновлению сезона. Хотели сегодня победить, чтобы с хорошим настроением уехать домой, но результат ничейный. Очень трудная игра, было много борьбы.

– На сборах был насыщенный график – команда провела 14 спаррингов. Нет ли усталости?

– Конечно, усталость присутствует. Также, может быть, нам сегодня не хватало эмоций. Много матчей, много сил было потрачено. Сегодня этих эмоций и сил нам немного не хватило.

– Какой момент этих сборов тебе больше всего запомнится?

– Таких моментов было много, сложно выделить. Каждый выход на поле в составе «Динамо» – это уже приятный момент. Мы провели в Турции 37 дней. Было очень много тренировок, много разных эмоций. Сначала было тяжело, потом немного легче, а под конец – снова тяжело. Это сборы.

– «Динамо» уже готово к возобновлению сезона?

– Это уже покажет сезон. Но я считаю, что да. Мы здесь очень долго и тяжело работали, поэтому должны быть готовы.

– Какие дальнейшие планы «Динамо» на ближайшие дни?

– В понедельник мы целый день проведем в пути в Киев. 28 февраля у команды будет выходной. А уже с 1 марта начнем готовиться к матчу с «Ингульцем».

Было уже много сказано слова благодарности нашим воинам, и нужно это еще много раз повторить. Благодаря им мы имеем возможность заниматься любимым делом. Знаю, что наши игры смотрят, пишут нам, интересуются, как команда сыграла. Мы играем для наших болельщиков, в том числе для тех, кто защищает нашу землю.