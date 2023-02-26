Украина. Премьер лига26 февраля 2023, 15:27 |
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С Моргуном и Сиротой. Известен стартовый состав Динамо на матч с Валмиерой
Начало встречи в 16:00 по Киеву
26 февраля 2023, 15:27 |
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В воскресенье, 26 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийская «Валмиера».
Стартовый состав «Динамо»: Моргун, Дубинчак, Сирота, Дячук, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Волошин, Кабаев, Ванат.
Матч пройдет в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции, начало в 16:00 по Киеву.
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