С Моргуном и Сиротой. Известен стартовый состав Динамо на матч с Валмиерой

В воскресенье, 26 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийская «Валмиера».

Стартовый состав «Динамо»: Моргун, Дубинчак, Сирота, Дячук, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Волошин, Кабаев, Ванат.

Матч пройдет в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции, начало в 16:00 по Киеву.