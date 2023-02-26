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Валмиера
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Украина. Премьер лига
26 февраля 2023, 03:10 |
32
0

Динамо Киев – Валмиера. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

26 февраля 2023, 03:10 |
32
0
Динамо Киев – Валмиера. Текстовая трансляция матча. LIVE
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 26 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийская «Валмиера».

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на поле спорткомплекса Mardan Stadium.

«Валмиера» является лидером высшего дивизиона Латвии.

Динамовцы уже встречались с «Валмиерой» в товарищеской встрече во время зимней подготовки. В прошлом сезоне также в Турции киевляне победили латвийцев со счетом 2:0, а забитыми мячами отличились Витиньо на 67-й минуте и Андриевский с пенальти на 90-й.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка в украинский версии сайта.

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Динамо Киев Валмиера текстовая трансляция товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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