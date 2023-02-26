Динамо Киев – Валмиера. Текстовая трансляция матча. LIVE

В воскресенье, 26 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийская «Валмиера».

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на поле спорткомплекса Mardan Stadium.

«Валмиера» является лидером высшего дивизиона Латвии.

Динамовцы уже встречались с «Валмиерой» в товарищеской встрече во время зимней подготовки. В прошлом сезоне также в Турции киевляне победили латвийцев со счетом 2:0, а забитыми мячами отличились Витиньо на 67-й минуте и Андриевский с пенальти на 90-й.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка в украинский версии сайта.