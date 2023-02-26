Товарищеские матчи
26.02.2023 16:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига26 февраля 2023, 17:50 | Обновлено 26 февраля 2023, 17:57
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Динамо Киев – Валмиера – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
26 февраля 2023, 17:50 | Обновлено 26 февраля 2023, 17:57
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В воскресенье, 26 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором киевское «Динамо» сыграло вничью с латвийской «Валмиерой».
Единственный гол в составе киевлян забил Виталий Буяльский.
Отметим, что «Валмиера» является лидером высшего дивизиона Латвии.
Контрольный матч
«Динамо» Киев – «Валмиера» – 1:1
Голы: Буяльский (54) – Гуйе (57).
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