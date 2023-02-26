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26.02.2023 15:30 – FT 2 : 0
Челси
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Англия
26 февраля 2023, 17:32 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:08
4073
41

Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби

Грэм Поттер не может вывести команду из кризиса

26 февраля 2023, 17:32 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:08
4073
41
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

Период адаптации украинского нападающего Михаила Мудрика в лондонском «Челси» продолжается, хотя и не столь успешно, как нам бы того хотелось. Однако проблемы «пенсионеров» сейчас состоят скорее не в 100-миллионном «зимнем» новичке, а в самом подходе главного тренера Грэма Поттера к построению игры команды. В конце концов, без нашего соотечественника в стартовом составе «синие» начинали матч в минувшие выходные против «Саутгемптона» (0:1), и так же не было Мудрика с первых минут не менее важной отчетной встречи – в рамках гостевого дерби против «Тоттенхэма» в двадцать пятом туре английской Премьер-лиги.

Против команд Антонио Конте тяжело играть любому сопернику, тем более когда гости не идут за быстрым голом на поле «шпор». «Челси» не выразил ни малейшего желания это делать, так что не удивительно, что впоследствии защита хозяев поля оказалась слишком большим препятствием для команды Грэма Поттера. В то же время, «Тоттенхэм» не стремился подвергать себя контратакам со стороны оппонентов, а зрители в итоге получили лишь пресный футбол в первой половине игры.

Фактически, мы могли говорить только о двух интересных моментах за это время. Первый из них заключался в случайной травме Тиаго Силвы, когда защитник выбивал мяч из-под ног Кейна в штрафной собственной команды. А второго пришлось подождать почти до перерыва, когда Зиеш сначала сфолил против Ришарлисона, после чего обе команды устроили потасовки, а главный арбитр в итоге наградил красной карточкой нападающего «Челси». Правда, Стюарт Атвелл своей репутацией решил не рисковать, просмотрел VAR, и вскоре вернулся к решению с предупреждением для марокканца.

Тогда казалось, что это уберегло «Челси» от больших проблем, однако не успел начаться второй тайм, как дальний выстрел с правого фланга с отскока в исполнении Скиппа под перекладину шокировал команду Поттера настолько, что та так и не оправится в дальнейшем. Хорошим получился удар на первый гол в профессиональной карьере в рамках АПЛ.

Никаких попыток «синих» перестроить свою игру должным образом мы так и не увидели, и в конце концов их наставник выпустил Михаила Мудрика на замену на 79 минуте. Наверное, для того чтобы украинец поближе посмотрел на очередной мяч в исполнении Гарри Кейна, на которого Дайер перевел подачу Сона с углового на правом фланге в район дальней штанги. В дальнейшем Михаил чуть ли не один из состава своей команды пытался что-то изменить в этой игре, но это было бесполезно.

В следующем туре «Тоттенхэм» будет играть в гостях у «Вулвергемптона», а «Челси» будет принимать «Лидс».

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

«Тоттенхэм» – «Челси» - 2:0

Скипп, 46, Кейн, 82

Эмерсон Роял, 45+3, Дэвис, 59 – Зиеш, 45+1, Хаверц, 45+3, Маунт, 73

«Тоттенхэм»: Форстер – Лэнгле, Дайер, Ромеро – Дэвис, Хейбьерг, Скипп, Эмерсон Роял – Ришарлисон (Порро, 89), Кулушевски (Сон, 78) – Кейн.

«Челси»: Аррисабалага – Чилвелл, Кулибали, Силва (В. Фофана, 19), Р. Джеймс – Фернандес, Лофтус-Чик (Закария, 62) – Стерлинг (Мудрик, 83), Фелиш (Обамеянг, 83), Зиеш – Хаверц.

Арбитр: Стюарт Атвелл (Нунатон, Англия).

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (Лондон, Англия).

ТОТТЕНХЭМ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 41
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Александр Толстых
А Тоттенхэм молодцы!Без своего тренера ещё хорошо смотрятся .Челси в этом сезоне полная печаль.Мудрика осуждать не за что-10мин ведь только отыграл.
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+8
BARA.bass
Когда уже дойдёт БОССАМ ЧЕЛСИ, что с таким подбором футболистов так играть это преступление против футбола. Поттера в отставку.
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+7
Kaftan
 Що за дурбалай пише, челсі з мудриком?! Він вийшов на 10 хвилин!  Це фізику тренер. Якого треба гнати. Але ж появляця ватники. Які будуть Мудрика винити
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+6
ALKOSruLKA
після відповіді з Дортмундом - звільнять тренера
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
justhateme
А оцей новий власник Челсі, він взагалі щось розуміж у футболі?
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Kain_X_Rain
Нормально так с играли,как говориться на далекую перспективу ))))
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+4
Віталій Яценко
Челсі перебуває у кризі ігрового жанру. Тренер втратив контроль над грою. А вихід з такої затяжної кризи завжди один - заміна тренерського штабу. Ніщо інше струснути їх не зможе. Або чекати до літа. Та тут історія, що з такими результататми можна вилетіти до Чемпіоншипа.
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+3
donnerwetter
Угадал РМ,)  Тотнем 4 года ждал этой победы!
Стерлинг и Феликс - в аренду.  Мудрика - в капитаны.
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+3
fitnes_sports066
О ЛЧ забудем
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+3
pol-55
Сон вийшов Гаррі забив,Мудрик вийшов Челсі не забив,все добре для Тотема,навіть те що нема Конте на бровці а Тотем виграє.
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+3
BARA.bass
Хейтеры опять будут скулить что Мудрик худший, хоть он и вышел на 7мин.
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+2
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Pecheneg2004
Жаль, у Мудрика пока не идут дела в АПЛ, еще и тренер посредственный.
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+1
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Gargantua
один и тот же сценарий.
начинают вроде правильно, с высоким прессингом, давят, но.... наконечника нет, забить не могут.
и ближе к концу первого тайма засыпают а во втором вообще разваливаются.
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+1
John Gaspar
Игра Челси - колыбельная для взрослых. Уснул на 75 минуте) 
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+1
Syrnadoping
До статусу 007 залишився один матч 
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+1
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vh
А тренера тримають, бо він показує гру чи результат? Пам'ятаю, як прийшов Тухель, то гру почали показувати в перших 3 матчах. 
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0
Burevestnik
суддя матчу в кінці 1-го тайму показав червону картку вінгеру Челсі, але потім її відмінив і показав жовту картку.
Це вибило гравців Челсі із колії ...
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0
Lesovij7
Не смотрел матч, мудрик за те 10 минут хоть мяч раз получил? Какое-то удачное действие было?
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0
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Михаил Скрипка
Лоха Поттера ніколи не звільнять, його фанати при бьють, тотал Челсі на наступний матч менше 1-го! 
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0
Tasha19
Дуже підставили Мудрика, коли продали в Челсі в такий кризовий момент...
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-1
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