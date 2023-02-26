Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби

Период адаптации украинского нападающего Михаила Мудрика в лондонском «Челси» продолжается, хотя и не столь успешно, как нам бы того хотелось. Однако проблемы «пенсионеров» сейчас состоят скорее не в 100-миллионном «зимнем» новичке, а в самом подходе главного тренера Грэма Поттера к построению игры команды. В конце концов, без нашего соотечественника в стартовом составе «синие» начинали матч в минувшие выходные против «Саутгемптона» (0:1), и так же не было Мудрика с первых минут не менее важной отчетной встречи – в рамках гостевого дерби против «Тоттенхэма» в двадцать пятом туре английской Премьер-лиги.

Против команд Антонио Конте тяжело играть любому сопернику, тем более когда гости не идут за быстрым голом на поле «шпор». «Челси» не выразил ни малейшего желания это делать, так что не удивительно, что впоследствии защита хозяев поля оказалась слишком большим препятствием для команды Грэма Поттера. В то же время, «Тоттенхэм» не стремился подвергать себя контратакам со стороны оппонентов, а зрители в итоге получили лишь пресный футбол в первой половине игры.

Фактически, мы могли говорить только о двух интересных моментах за это время. Первый из них заключался в случайной травме Тиаго Силвы, когда защитник выбивал мяч из-под ног Кейна в штрафной собственной команды. А второго пришлось подождать почти до перерыва, когда Зиеш сначала сфолил против Ришарлисона, после чего обе команды устроили потасовки, а главный арбитр в итоге наградил красной карточкой нападающего «Челси». Правда, Стюарт Атвелл своей репутацией решил не рисковать, просмотрел VAR, и вскоре вернулся к решению с предупреждением для марокканца.

Тогда казалось, что это уберегло «Челси» от больших проблем, однако не успел начаться второй тайм, как дальний выстрел с правого фланга с отскока в исполнении Скиппа под перекладину шокировал команду Поттера настолько, что та так и не оправится в дальнейшем. Хорошим получился удар на первый гол в профессиональной карьере в рамках АПЛ.

Никаких попыток «синих» перестроить свою игру должным образом мы так и не увидели, и в конце концов их наставник выпустил Михаила Мудрика на замену на 79 минуте. Наверное, для того чтобы украинец поближе посмотрел на очередной мяч в исполнении Гарри Кейна, на которого Дайер перевел подачу Сона с углового на правом фланге в район дальней штанги. В дальнейшем Михаил чуть ли не один из состава своей команды пытался что-то изменить в этой игре, но это было бесполезно.

В следующем туре «Тоттенхэм» будет играть в гостях у «Вулвергемптона», а «Челси» будет принимать «Лидс».

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

«Тоттенхэм» – «Челси» - 2:0

Скипп, 46, Кейн, 82

Эмерсон Роял, 45+3, Дэвис, 59 – Зиеш, 45+1, Хаверц, 45+3, Маунт, 73

«Тоттенхэм»: Форстер – Лэнгле, Дайер, Ромеро – Дэвис, Хейбьерг, Скипп, Эмерсон Роял – Ришарлисон (Порро, 89), Кулушевски (Сон, 78) – Кейн.

«Челси»: Аррисабалага – Чилвелл, Кулибали, Силва (В. Фофана, 19), Р. Джеймс – Фернандес, Лофтус-Чик (Закария, 62) – Стерлинг (Мудрик, 83), Фелиш (Обамеянг, 83), Зиеш – Хаверц.

Арбитр: Стюарт Атвелл (Нунатон, Англия).

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (Лондон, Англия).

ТОТТЕНХЭМ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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