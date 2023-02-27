Англия27 февраля 2023, 01:19 | Обновлено 27 февраля 2023, 01:35
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Тоттенхэм – Челси – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
27 февраля 2023, 01:19 | Обновлено 27 февраля 2023, 01:35
38
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В матче 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле нанес поражение со счетом 2:0 землякам-соседям из «Челси».
Английская Премьер-лига. 25-й тур
«Тоттенхэм» – «Челси» – 2:0
Голы: Скипп, 46, Кейн, 82
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Скипп (Тоттенхэм).
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