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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
26.02.2023 15:30 – FT 2 : 0
Челси
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Англия
27 февраля 2023, 01:19 | Обновлено 27 февраля 2023, 01:35
38
0

Тоттенхэм – Челси – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

27 февраля 2023, 01:19 | Обновлено 27 февраля 2023, 01:35
38
0
Тоттенхэм – Челси – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле нанес поражение со счетом 2:0 землякам-соседям из «Челси».

Английская Премьер-лига. 25-й тур

«Тоттенхэм» – «Челси» – 2:0
Голы: Скипп, 46, Кейн, 82

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Скипп (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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