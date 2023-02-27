В матче 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле нанес поражение со счетом 2:0 землякам-соседям из «Челси».

Английская Премьер-лига. 25-й тур

«Тоттенхэм» – «Челси» – 2:0

Голы: Скипп, 46, Кейн, 82