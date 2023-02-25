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Тоттенхэм
26.02.2023 15:30 - : -
Челси
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Англия
25 февраля 2023, 23:11 | Обновлено 25 февраля 2023, 23:27
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Тоттенхэм – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура Английской Премьер-лиги

25 февраля 2023, 23:11 | Обновлено 25 февраля 2023, 23:27
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0
Тоттенхэм – Челси. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26-го февраля, состоится поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонские «Тоттенхэм» и «Челси». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», начало в 15:30.

Выходные на этой неделе постепенно превратились в сплошные противостояния со статусом дерби по всей футбольной Европе, и исключением в этом плане не стала АПЛ, где «Челси» в очередной раз сыграет против соседей по городу за последние несколько недель, и в очередной раз будет надеяться на первую победу после приобретения украинского нападающего Михаила Мудрика. До этого, «синие» проиграли в Лиге чемпионов УЕФА дортмундской «Боруссии», а их соперники по предстоящей игре, «Тоттенхэм» Антонио Конте, неделей ранее в том же турнире уступил итальянскому «Милану», но хотя бы на прошлых выходных обыграли «Вест Хэм» (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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