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25 февраля 2023, 17:55 |
157
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Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Очередной вызов для Михаила Мудрика в виде лондонского дерби

25 февраля 2023, 17:55 |
157
0
Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 февраля, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится матч двадцать пятого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонские «Тоттенхэм» и «Челси». Стартовый свисток рефери Стюарта Атвелла из Нунатона прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Тоттенхэм


От итальянского специалиста Антонио Конте никогда не знаешь, чего ожидать в каждом новом для него клубе. То он активно интригует перед началом дебютного сезона, заигрывая с и без того высокими ожиданиями фанатами, и в итоге приводит команду к четвертому месту в турнирной таблице и выступлениями в Лиге чемпионов УЕФА, то продолжает находиться в вечных поисках достойных игроков на фланги своей любимой схемы 3-4-3, оправдывая неудачными поисками всевозможные неудачи команды. Но в итоге «шпоры» все равно удерживаются на том же четвертом месте, поэтому попросить на выход опытного наставника, как бы и иногда и не допекали болельщикам посредственные матчи его команды, руководство клуба не спешит.

Однако в этом сезоне английской Премьер-лиги у «Тоттенхэма» неожиданно назрела серьезная проблема. Команда забивает на среднем уровне, однако пропускает при этом на уровне представителей второй половины турнирной таблицы (44 гола против 35 пропущенных). Даже с вполне себе звездной тройкой нападающих Сон – Кейн – Кулушевски, с Ришарлисоном на лавке запасных, перекрыть проблемы в обороне не удается, и поэтому в играх против больших соперников «шпоры», преимущественно, уступают. А еще у них есть проблемы в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов против итальянского «Милана» после первой игры (0:1), поэтому футболисты Конте просто вынуждены разрываться на три фронта, в ожидании еще и матча против «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии.

Челси


К слову, выступления представителей Англии в Лиге чемпионов в последние две недели были просто отвратительными – ни одной победы на трех участников плей-офф, что наводит на мысли о не такой уж и силе их внутренней «Суперлиги» на фоне остальных чемпионатов. Впрочем, даже с учетом проблем у ведущих команд страны, у «Челси» еще с начала ноября прошлого года наметился полный развал в плане результатов. И никакая пресловутая «волшебная палочка» Грэма Поттера не спасает команду, которая за одно лишь январское трансферное окно умудрилась потратить на трансферы более 300 млн евро. Спрашивать за результаты с английского специалиста на фоне таких расходов, очевидно, будут уже очень скоро, но на данный момент ему попросту нечем похвалиться.

И, естественно, удручает тот факт, что именно в этот момент состав лондонского «Челси» пополнил один из наиболее ярких молодых футболистов Украины – нападающий Михаил Мудрик. У новичка «Челси» в скором времени может появиться прозвище «агент 0-0-7», если он не поправит свою результативность в кратчайшие сроки. Но дело тут скорее в том, что «пенсионеры» вообще не понимают, что хочет увидеть от них главный тренер на футбольном поле, поэтому мяч Жоау Фелиша в еще одном столичном дерби, против «Вест Хэма» (1:1), так и остается единственным за весь февраль. С учетом того, как «Челси» ранее играл в гостях у «шпор», можно ожидать улучшения статистики в этом плане, но груз из пяти матчей без побед и поражения в первой игре против дортмундской «Боруссии» для команды может оказаться неподъемным.

Ориентировочные составы


«Тоттенхэм»: Форстер – Ленгле, Дайер, Ромеро – Дэвис, Хойбьерг, Скипп, Эмерсон – Сон, Кейн, Кулушевски.

«Челси»: Менди – Чилвелл, Бадьяшиль, Силва, Джеймс – Фернандес, Ковачич – Стерлинг, Фелиш, Мудрик – Хаверц.

Не сыграют: Бентанкур, Биссума, Льорис, Сессеньон – Аспиликуэта, Броя, Канте, Менди, Пулишич.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке нас ожидает футбол на равных. Нашей ставкой будет позиция – «Тоттенхэм» не проиграет и ТМ 3.5 с коэффициентом 1.90.

26 февраля, воскресенье

«Тоттенхэм» – «Челси»
Лондон. «Тоттенхэм Хотспур». 15:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Стюарт Атвелл (Нунатон, Англия)
ТОТТЕНХЭМ – ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:1
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