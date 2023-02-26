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Тоттенхэм
26.02.2023 15:30 – FT 2 : 0
Челси
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Англия
26 февраля 2023, 19:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 19:23
825
4

Грэм ПОТТЕР: «Это разочаровывающее поражение для Челси»

Английский тренер – о поражении от «Тоттенхэма»

26 февраля 2023, 19:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 19:23
825
4
Грэм ПОТТЕР: «Это разочаровывающее поражение для Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился эмоциями от поединка 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его подопечные потерпели поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:2.

«Это была напряженная игра. Первый тайм был абсолютно равный. Мы, вероятно, были лучшей командой в течение первых 20 минут, а затем они вступили в игру. В целом, мы были достаточно довольны своей игрой, но в начале второго тайма все осложнилось. Когда вы уступаете 0:1, соперник может глубоко защищаться и играть на контратаках. Мы пыхтели и выдыхались, не делая достаточно для того, чтобы забить, и, в целом, это разочаровывающее поражение для нас.

Первый пропущенный гол подчеркивает положение, в котором мы сейчас находится. Мы не смогли вовремя отобрать мяч, затем сохранить его у себя, после чего пропустили. В игре было не так уж много моментов, но этот стал ключевым и сложился не в нашу пользу. От игроков исходило желание изменить результат этой встречи, но иногда приходится сталкиваться с моментами, которые произошли сегодня», – заявил Поттер.

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Грэм Поттер Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Тоттенхэм - Челси Тоттенхэм
Источник BBC
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Комментарии 4
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Перец
Недо тренер
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+1
avk2307
Самое интересное все будут в выигрыше.
Игроки контракты получили, тренер получит компенсацию за увольнение, только владельцы Челси не довольны, но они сами такой путь выбрали
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0
arrow1418
Я думаю пора збирати чемодани 
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0
Kaftan
Физрук. Каждая игра, разный состав. Ховарц🤦
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0
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