Грэм ПОТТЕР: «Это разочаровывающее поражение для Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился эмоциями от поединка 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его подопечные потерпели поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:2.

«Это была напряженная игра. Первый тайм был абсолютно равный. Мы, вероятно, были лучшей командой в течение первых 20 минут, а затем они вступили в игру. В целом, мы были достаточно довольны своей игрой, но в начале второго тайма все осложнилось. Когда вы уступаете 0:1, соперник может глубоко защищаться и играть на контратаках. Мы пыхтели и выдыхались, не делая достаточно для того, чтобы забить, и, в целом, это разочаровывающее поражение для нас.

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Первый пропущенный гол подчеркивает положение, в котором мы сейчас находится. Мы не смогли вовремя отобрать мяч, затем сохранить его у себя, после чего пропустили. В игре было не так уж много моментов, но этот стал ключевым и сложился не в нашу пользу. От игроков исходило желание изменить результат этой встречи, но иногда приходится сталкиваться с моментами, которые произошли сегодня», – заявил Поттер.