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Англия
26 февраля 2023, 17:44 | Обновлено 26 февраля 2023, 17:55
557
0

Челси продолжает крутое падение

«Пенсионеры» в последнее время беспомощны

26 февраля 2023, 17:44 | Обновлено 26 февраля 2023, 17:55
557
0
Челси продолжает крутое падение
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

В воскресенье, 26 февраля, в матче 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле нанес поражение со счетом 2:0 землякам-соседям из «Челси».

Проиграв на севере Лондона, «пенсионеры» довели серию матчей во всех турнирах без побед до шести – 3 ничьи, 3 поражения. На счету команды Грэма Поттера лишь одна победа в 11-ти последних поединках. Они 15 января обыграли дома «Кристал Пэлас» (1:0), а до этого не побеждали в 4-х встречах (1 ничья, 3 поражения).

В таблице Английской Премьер-лиге «Челси» идет 10-м, имея 31 очко. 4 марта «синие» примут на своем поле «Лидс».

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Тоттенхэм - Челси Грэм Поттер
Источник Sport.ua
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