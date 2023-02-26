Челси продолжает крутое падение

В воскресенье, 26 февраля, в матче 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле нанес поражение со счетом 2:0 землякам-соседям из «Челси».

Проиграв на севере Лондона, «пенсионеры» довели серию матчей во всех турнирах без побед до шести – 3 ничьи, 3 поражения. На счету команды Грэма Поттера лишь одна победа в 11-ти последних поединках. Они 15 января обыграли дома «Кристал Пэлас» (1:0), а до этого не побеждали в 4-х встречах (1 ничья, 3 поражения).

В таблице Английской Премьер-лиге «Челси» идет 10-м, имея 31 очко. 4 марта «синие» примут на своем поле «Лидс».