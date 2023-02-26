Жирона c двумя автоголами обыграла Атлетик, Цыганков сделал ассист

Состоялся матч 23 тура тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик» из Бильбао проиграл в домашних стенах «Жироне» (2:3), забив 4 из 5 голов в матче.

Украинский легионер «жирондинцев» Виктор Цыганков вышел с первых минут, отметился ассистов в первом взятии ворот и был заменен на 80-й минуте матча.

После этой победы «Жирона» поднялась на 10-ю строчку в турнирной таблице, «Атлетик» – седьмой. Но встречи этого тура сыграны не все.

Чемпионат Испании. 23-й тур

«Атлетик» – «Жирона» – 2:3

Голы: Берчиче (35), Рауль Гарсия (89) – Алеш Гарсия (4), автогол Де Маркос (19), автогол Весга (45+1).