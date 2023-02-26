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Чемпионат Испании
Атлетик
26.02.2023 15:00 – FT 2 : 3
Жирона
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Испания
26 февраля 2023, 16:59 | Обновлено 26 февраля 2023, 17:08
512
7

Жирона c двумя автоголами обыграла Атлетик, Цыганков сделал ассист

Украинец сделал еще одно результативное действие в составе новой команды

26 февраля 2023, 16:59 | Обновлено 26 февраля 2023, 17:08
512
7
Жирона c двумя автоголами обыграла Атлетик, Цыганков сделал ассист
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков (справа)

Состоялся матч 23 тура тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик» из Бильбао проиграл в домашних стенах «Жироне» (2:3), забив 4 из 5 голов в матче.

Украинский легионер «жирондинцев» Виктор Цыганков вышел с первых минут, отметился ассистов в первом взятии ворот и был заменен на 80-й минуте матча.

После этой победы «Жирона» поднялась на 10-ю строчку в турнирной таблице, «Атлетик» – седьмой. Но встречи этого тура сыграны не все.

Чемпионат Испании. 23-й тур

«Атлетик» – «Жирона» – 2:3
Голы: Берчиче (35), Рауль Гарсия (89) – Алеш Гарсия (4), автогол Де Маркос (19), автогол Весга (45+1).

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Жирона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор Алеш Гарсия
Источник Sport.ua
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BAD👣BOY
Вітання Віктору та його команді.
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+3
nivavn
Жирона, забивши ОДИН гол з передачі Циганкова, виграла матч з рахунком 3:2...
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+3
Mac_Gyver
Друга-третя оцінка (7.1) у Віті серед гравців Жирони.
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+2
romario1501
Атлетік забив 4 голи , але програв 2:3 ))
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+2
Первый Среди Равных
До речі, Циганков в іспанській вікіпедії чомусь вказаний як ізраільський футболіст. 
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+1
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justhateme
Молодчага
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