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  4. Атлетик – Жирона – 2:3. Ассист Цыганкова и два автогола. Видеообзор матча
Чемпионат Испании
Атлетик
26.02.2023 15:00 – FT 2 : 3
Жирона
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Испания
26 февраля 2023, 17:26 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:21
2293
1

Атлетик – Жирона – 2:3. Ассист Цыганкова и два автогола. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 23-го тура чемпионата Испании

26 февраля 2023, 17:26 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:21
2293
1
Атлетик – Жирона – 2:3. Ассист Цыганкова и два автогола. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Состоялся матч 23 тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик» из Бильбао проиграл в домашних стенах «Жироне» (2:3), забив 4 из 5 голов в матче.

Украинский легионер «жирондинцев» Виктор Цыганков вышел с первых минут, отметился ассистов в первом взятии ворот и был заменен на 80-й минуте матча.

Чемпионат Испании. 23-й тур

«Атлетик» – «Жирона» – 2:3
Голы: Берчиче (35), Рауль Гарсия (89) – Алеш Гарсия (4), автогол Де Маркос (19), автогол Весга (45+1).

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Атлетик).
45’
ГОЛ ! Автогол забил Микель Весга (Атлетик).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Берчиче (Атлетик).
19’
ГОЛ ! Автогол забил Оскар де Маркос (Атлетик).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Алеш Гарсия (Жирона).
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Жирона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор Алеш Гарсия
Источник Sport.ua
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adidas77
Вітя грає в сто разів продуктивніше і краще, ніж розпіарена і впарена Челсі "зірка"
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