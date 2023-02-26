Испания26 февраля 2023, 17:26 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:21
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Атлетик – Жирона – 2:3. Ассист Цыганкова и два автогола. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 23-го тура чемпионата Испании
26 февраля 2023, 17:26 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:21
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Состоялся матч 23 тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик» из Бильбао проиграл в домашних стенах «Жироне» (2:3), забив 4 из 5 голов в матче.
Украинский легионер «жирондинцев» Виктор Цыганков вышел с первых минут, отметился ассистов в первом взятии ворот и был заменен на 80-й минуте матча.
Чемпионат Испании. 23-й тур
«Атлетик» – «Жирона» – 2:3
Голы: Берчиче (35), Рауль Гарсия (89) – Алеш Гарсия (4), автогол Де Маркос (19), автогол Весга (45+1).
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Атлетик).
45’
ГОЛ ! Автогол забил Микель Весга (Атлетик).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Берчиче (Атлетик).
19’
ГОЛ ! Автогол забил Оскар де Маркос (Атлетик).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Алеш Гарсия (Жирона).
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